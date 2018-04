La ventas de moda en España se hunden más del 13% en marzo y encadena tres meses de caídas

La venta de prendas de moda se ha desplomado en un 13,4% en el mes de marzo en España, con respecto a las ventas del año pasado quedando el acumulado en -5,7%, lo que hace que el sector textil encadene tres meses de descensos consecutivos, según se desprende de los datos del barómetro de Acotex. Las ventas del sector siguen la senda de 2017 este nuevo año, cerró el pasado año sin grandes alegrías, simplemente salvó el ejercicio. El mes de diciembre la facturación subió ligeramente un 0,8% con respecto al año pasado y cerró el complicado año plano, solo un 0,1% positivo.

En concreto, la patronal reconoce que el primer trimestre del año ha sido “malo” con caídas en las ventas, debido a una climatología adversa con muchas lluvias, que no ayuda al cliente a salir de casa e ir de compras, que unido al efecto Semana Santa se ha traducido en una caída importante en las ventas.

Acotex ha vuelto a señalar que la política de precios con descuentos y promociones continuas de algunas compañías es “muy perjudicial” para el comercio con una reducción grande de los márgenes pudiendo llegar a ser una “situación insostenible”.

La patronal textil, haciendo “autocrítica”, ha reconocido que “no tiene sentido hacer rebajas de invierno en el mes de enero y poner ropa de primavera y verano en febrero y marzo cuando son meses, generalmente, con frío y lluvias y nieve”.

Por eso aboga por que las tiendas se adapten en la medida de sus posibilidades a tener disponibilidad de productos acorde a la climatología, que es una de las variables que más afectan a las ventas.

Sigue la misma tendencia de 2017

Las ventas de moda siguen la senda de 2017 este nuevo año, el sector cerró el pasado año sin grandes alegrías, simplemente salvó el ejercicio. El mes de diciembre la facturación subió ligeramente un 0,8% con respecto al año pasado y cerró el complicado año plano, solo un 0,1% positivo. Supera un año en el que las ventas minoristas en el comercio han cayeron un 12% y en noviembre subieron un 2,7%.

La incertidumbre en Cataluña, que lastró las ventas en la región en octubre un 35%, y la llegada tardía del invierno han sido dos factores fundamentales para un 2017 que cierra sin grandes alegrías.

No eran datos excesivamente buenos porque el comercio textil ralentiza las subidas de los tres últimos años, como indica el informe “El Comercio Textil en Cifras” (2014 +3,93%, 2015 +7,71% y 2016 +1,52%). Desde Acotex, explicaban que llevan tiempo observando que el consumidor dispone de más dinero para gastar pero “no lo gasta en moda sino que lo dirige más hacia el ocio (viajes, restaurantes, etc.) que unido a los grandes descuentos y reducción de márgenes en el comercio textil nos pone en alerta de cara al 2018″.