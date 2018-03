La CNMV envía un requerimiento a Inditex para que aclare lo sucedido el viernes ‘negro’ con sus inversores VIP

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha enviado un requerimiento a Inditex para que aclare todo lo sucedido el pasado viernes, 23 de febrero, cuando los títulos de la textil gallega se dejaron más de un 7% tras haber dado más información de la cuenta a sus inversores VIP. Ahora, la compañía que dirige Pablo isla tendrá que explicar al regulador todo lo sucedido.

Las acciones de la cotizada se dejaron aquel ‘viernes negro’ un 7,06%, una caída que superaba incluso al desplome sufrido en la jornada del ‘Brexit’. El mercado anticipaba unos próximos malos resultados pero, ¿por qué? Inditex no había hecho ninguna notificación al respecto y había cierta confusión.

Pero no tardaron en llegar las respuestas. Algunos grandes bancos de inversión, como JP Morgan, apuntaban que el impacto de la divisa por la fortaleza del euro haría daño a los resultados de 2017, que se presentarán en menos de dos semanas.

Fuentes conocedoras aseguran a OKDIARIO que Inditex deslizó a sus inversores VIP, entre ellos Banco Santander o el propio JP Morgan, que por primera vez en la historia no estaban logrando dar salida a su stock, un problema anteriormente reconocido por su máximo competidor H&M.

Información privilegiada

Inditex deslizó el pasado viernes, 23 de febrero, a sus inversores ‘favoritos’ que los resultados que presentará en marzo no serán tan buenos como se esperaba. Es decir, en la que les hizo una especie de ‘profit warning’.

Cuando el pasado viernes los títulos de la cotizada se desplomaron en Bolsa, el mercado buscaba respuestas. ¿Por qué caía? ¿Qué estaba pasando? Oficialmente, la empresa no había dicho ni hecho nada, con lo que, inevitablemente, las primeras sospechas recayeron sobre su principal competidor, H&M. ¿Será un empeoramiento en las perspectivas de la sueca lo que ha tirado los títulos de la gallega?

Pues no, fue algo mucho más simple. El motivo no era otro que la textil gallega sí había hecho un anuncio… aunque no de forma oficial. Un anuncio que únicamente conocieron aquellos que decidió Inditex y que, por supuesto, no fueron los accionistas minoritarios, sino algunos de los grandes bancos de inversión, entre los que se encontraban, según ha podido saber OKDIARIO, JP Morgan y Banco Santander.