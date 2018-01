H&M pide perdón por usar a un niño de color para promocionar una sudadera calificada de racista

H&M ha estado envuelta en la polémica y ha tenido que pedir disculpas tras usar la imagen de un niño de color para promocionar una de sus sudaderas con la frase “El mono más molón de la selva“, un hecho que los clientes han calificado de racista. El escándalo comenzó a fraguarse en las redes sociales tras la denuncia de la bloguera Stephanie Yeboah. Ésta compartió la imagen en su perfil de Twitter y se desencadenaron los mensajes de crítica hacia la cadena de moda.

What makes this worse, is that I now have a gaggle of white men in my mentions telling me that there is nothing wrong with this jumper.

I am just…speechless. pic.twitter.com/4AuX6FIm9E

— Stephanie Yeboah (@NerdAboutTown) January 7, 2018