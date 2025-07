¿Cuánto cobra al mes un vendedor de cupones de la ONCE en 2025? Esta es una pregunta que puede surgir cuando vemos estos puestos en las calles, pero cuya respuesta no siempre está clara. Aunque se suele asumir que ganan el salario mínimo, la realidad es algo más compleja y depende de varios factores, como el tipo de contrato, las comisiones por ventas o la zona en la que trabajan.

La ONCE cuenta con su propio convenio colectivo y ofrece condiciones laborales específicas, sobre todo pensadas para personas con discapacidad. Esto hace que su estructura salarial tenga características particulares, diferentes a las de otros sectores. Hay un sueldo base fijo, pero también comisiones que pueden marcar la diferencia mes a mes. Por ello queremos explicarte a continuación, y al detalle, cuánto gana un vendedor de la ONCE en 2025, qué tipo de complementos puede recibir, cómo se calculan las nóminas y si realmente compensa este trabajo desde el punto de vista económico.

Éste es el dinero que gana un vendedor de la ONCE en 2025

En un contexto en el que el coste de la vida sube y el mercado laboral sigue presentando retos para las personas con discapacidad, el trabajo en la ONCE continúa siendo una opción sólida para miles de personas. Sin embargo, no todos conocen las condiciones económicas de este trabajo, ni la estructura retributiva que les afecta directamente.

Todo aquel que se pregunte cuánto gana un trabajador de la ONCE o cómo entrar a trabajar en esta entidad, deben remitirse a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que cuenta con más de 75.000 trabajadores en su plantilla, y que sea ha consolidado como el cuarto mayor empleador a nivel nacional y el primero del mundo en contratación de personas con discapacidad. Dentro de esa gran estructura, el colectivo más visible es el de los vendedores, conocidos por todos como cuponeros.

Para acceder a estos puestos es necesario cumplir ciertos requisitos, como contar con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. Una vez aceptados, los nuevos trabajadores reciben un curso de formación para prepararse adecuadamente para el desempeño del puesto. Todo el personal está regulado por un convenio colectivo específico que establece condiciones laborales, descansos, vacaciones y, por supuesto, los salarios.

Salarios base en 2025: entre júnior y sénior

El salario de los vendedores de la ONCE en 2025 se estructura principalmente en 14 pagas anuales, que incluyen dos extras. Existen dos categorías principales: perfil júnior y perfil sénior. El sueldo varía ligeramente entre ellos:

Vendedores sénior: 16.794,12 euros anuales.

16.794,12 euros anuales. Vendedores júnior: 15.876 euros anuales.

Esto se traduce en unos 1.024 euros brutos al mes como base, aunque esta cifra no es definitiva. Lo interesante del modelo de retribución de la ONCE es que combina ese fijo con comisiones por ventas, lo que permite incrementar notablemente los ingresos si se alcanzan ciertos objetivos mensuales.

Comisiones por ventas: así se incrementan los ingresos

Uno de los grandes atractivos del puesto es la posibilidad de mejorar el sueldo gracias a las comisiones. En 2025, el porcentaje medio de comisión es del 12% sobre el total de cupones vendidos. Esto significa que, si un vendedor factura 4.000 euros en un mes, obtendría unos 480 euros extra por ese concepto. Sumado al fijo mensual, su sueldo bruto llegaría a 1.504 euros.

Ahora bien, de ese importe hay que descontar cotizaciones a la Seguridad Social (que están adaptadas a su situación de discapacidad y rondan los 90 euros) y el IRPF, que suele estar entre el 6% y el 7%, es decir, unos 105 euros más. El resultado final se queda en torno a los 1.309 euros netos mensuales, cifra que supera el salario mínimo interprofesional pero queda por debajo de la media nacional, que según el INE es de 2.126 euros al mes.

Complementos, pluses y otros factores que influyen

Además del salario base y las comisiones, los trabajadores pueden recibir otros complementos, como el plus de transporte o pagos extra por trabajar en festivos. Sin embargo, no todos los perfiles acceden a estos beneficios por igual. Por ejemplo, los vendedores (a diferencia de otros empleados de oficina) no tienen complementos por escala.

También se contempla una prima de participación, que se calcula según los resultados económicos auditados del año anterior. Esta retribución variable no se garantiza mes a mes, pero puede suponer una cantidad adicional interesante al cierre del ejercicio.

En cuanto a los trabajadores que no se dedican a la venta directa, como los técnicos de categorías A, B y C o el personal de soporte auxiliar, los sueldos varían notablemente. Un técnico sénior A, por ejemplo, puede superar los 56.000 euros anuales, mientras que un auxiliar cobra cifras similares a las de los vendedores júnior.

Por último, cabe añadir que a la hora de trabajar como vendedor de la ONCE la zona asignada también tiene un papel fundamental, ya que no es lo mismo vender en una calle céntrica y transitada que en un barrio periférico con poca afluencia.