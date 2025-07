Ni césped ni terrazo: la solución de Ikea con el que tendrás un suelo nuevo en tu terraza a precio de saldo

Renovar o transformar la terraza o el balcón de casa no siempre tiene que implicar una gran obra ni un gasto excesivo. A veces, basta con encontrar el producto adecuado para que el espacio se vea distinto de forma rápida, limpia y económica. En este caso, Ikea vuelve a ser el salvavidas de quienes buscan soluciones prácticas para el suelo del exterior, con una solución que además de económica, resulta elegante.

¿Has sentido que el suelo de tu balcón o patio ya no se ve tan bonito como tiempo atrás? El calor, la lluvia y el paso de los años suelen dejar huella, y lo que antes era una superficie acogedora, puede terminar viéndose apagada y poco atractiva. Afortunadamente, hay opciones que no requieren contratar a un profesional ni invertir una fortuna. Uno de esos recursos inteligentes es la tarima entramada RUNNEN, una propuesta de Ikea pensada para quienes quieren renovar su suelo exterior sin complicaciones. Con un diseño funcional y materiales duraderos, este suelo de exterior no sólo mejora la estética, sino que también aporta confort térmico y es fácil de mantener. Además, encaja perfectamente con los muebles de exterior de la misma marca, lo que permite crear un espacio armonioso, cálido y bien aprovechado, incluso en pocos metros cuadrados.

Una solución modular, sencilla y con mucho estilo

El sistema RUNNEN está compuesto por nueve piezas de tarima entramada, fabricadas en acacia maciza con una base de polipropileno resistente. Cada loseta mide 30×30 cm y, al colocarlas juntas, cubren una superficie de 0,81 m². Su principal ventaja es que se montan con un sistema de encaje a presión, lo que significa que no necesitas herramientas ni adhesivos. Solo hay que colocarlas sobre una superficie nivelada, como cemento, piedra o madera, y presionar para que encajen entre sí.

Este tipo de suelo modular de Ikea es perfecto para terrazas pequeñas, balcones urbanos o patios interiores. Su diseño en patrón entrecruzado aporta un aire moderno y ordenado, y puede colocarse en una sola dirección o alternando la orientación de las piezas para lograr un efecto visual más dinámico. Además, se pueden recortar con facilidad para ajustarse a esquinas, columnas u otras formas irregulares del espacio.

Ventajas funcionales más allá de la estética

Uno de los puntos fuertes de este suelo de Ikea es su capacidad para mejorar el confort térmico de los espacios exteriores. Al estar fabricado en madera de acacia, refleja y conduce menos calor solar que materiales como el hormigón o la cerámica. Esto hace que tanto el balcón como las habitaciones contiguas se mantengan algo más frescas durante el verano, especialmente en viviendas orientadas al sol.

Además, su montaje es tan práctico que permite desmontar fácilmente una o varias losetas en caso de querer limpiar la superficie que hay debajo. Esto es ideal si vives en una zona húmeda o si simplemente quieres hacer una limpieza a fondo de vez en cuando sin desmontar toda la instalación. Otro punto a favor es que puedes barnizarlo una o dos veces al año para protegerlo del desgaste y prolongar su vida útil. Un mantenimiento sencillo que garantiza que el suelo se mantenga bonito y funcional durante más tiempo.

Combina con muebles y estilos variados

El suelo exterior RUNNEN combina a la perfección con la serie de muebles de exterior NÄMMARÖ de Ikea. Ambos están hechos del mismo material y comparten un estilo cálido y natural, ideal para crear una zona de descanso, lectura o comidas al aire libre. Esta coherencia estética facilita mucho la tarea de diseñar un espacio exterior acogedor y con personalidad, sin necesidad de recurrir a decoración adicional.

También se puede mezclar con otros colores de la misma tarima RUNNEN, lo que ofrece la posibilidad de crear patrones personalizados o zonas diferenciadas dentro del mismo espacio. Por ejemplo, puedes usar una franja de un tono distinto para marcar el paso o para separar visualmente un rincón de lectura del área de comedor.

Precio, medidas y cuidados

El set de nueve piezas RUNNEN tiene un precio de 25,99€, lo que lo convierte en una alternativa asequible para quienes desean renovar sin hacer reformas. Cada pieza tiene un grosor de 2 cm, lo justo para aportar firmeza sin crear desniveles incómodos. En total, con un solo paquete puedes cubrir casi un metro cuadrado de superficie, por lo que puedes calcular fácilmente cuántos necesitas en función del tamaño de tu balcón o terraza.

En cuanto al mantenimiento, Ikea explica que es suficiente con limpiarlo con una solución jabonosa suave y secarlo con un paño limpio. Si con el tiempo observas que el color pierde intensidad o aparecen pequeñas grietas, es momento de aplicar una nueva capa de barniz. Estos signos no significan que el material esté dañado, sino que simplemente requiere una dosis de cuidado para seguir luciendo como nuevo.

En conclusión, si estás buscando una forma económica, fácil y estilosa de dar un nuevo aire a tu terraza, balcón o patio, el suelo exterior RUNNEN de Ikea es una apuesta segura. Funcional, bonito y muy sencillo de instalar, te permite rediseñar el espacio en cuestión de minutos y disfrutar de un rincón renovado por muy poco dinero.