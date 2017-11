Instagram es la red social preferida por las empresas para aumentar sus ventas y fidelizar a los clientes

Las compañías del sector retail que no tienen presencia en las redes sociales y crea una relación directa con el cliente directamente no existen. En España, el mercado retail ha generado más de 8,5 millones de interacciones en Instagram, y supera ya los 46,5 millones de fans, según datos de Epsilon Technologies.

Instagram, propiedad de la estadounidense Facebook, es la red social predilecta por las marcas de retail españolas, Youtube se cuela en el segundo puesto y Twitter consigue la medalla de bronce en el ranking. La compañía de Mark Zuckerberg sigue siendo la red social donde se genera una mayor interacción en el ámbito del retail (59%), aunque con una ligera tendencia a la baja, y reduce sus interacciones en un 15% respecto al mismo período del año anterior.

Instagram experimenta fuertes crecimientos en el primer y tercer trimestre del 2017 respecto al año anterior. Esto se debe a que las marcas de retail cada vez más apuestan por Instagram para conectar con el target de 18 a 40 años a través de contenidos visuales de alta calidad, que proyectan “autenticidad, realismo, momentos de consumo y afinidad”, según el informe.

Juan Merodio, experto en marketing online, explica a OKDIARIO el uso de Instagram para las empresas es muy importante “porque cada día tiene más usuarios y es un público aún bastante joven, aunque hay cada día más personas de edad más avanzada que lo están usando”. Incluso, comenta, “me atrevería a decir que es un poco la evolución de Facebook, que al final es de la misma compañía”.

Hay diversidad de redes sociales que las compañías de retail han tomado como parte de su estrategia, pero a tenor de los datos presentados por Epsilon, la favorita es Instagram porque tiene algunas ventajas frente a otros instrumentos de comunicación. “Es muy directa, muy simple y muy minimalista”, explica Merodio. Se trata, prosigue, de “una imagen con un poco de texto, pero no sólo eso, también “permite la parte de historias que al final la gente actualiza su vida al momento. Esto es lo más potente”.

Las llamadas Story Instagram, que tienen una validez de 24 hora, fueron una imitación de las historias instantáneas de Snapchat tras la negativa de la firma del fantasma a venderle la red social a Facebook. De hecho, Snapchat intenta sobrevivir a las embestidas del gigante de Zuckerberg, aunque los números no le están acompañando a pesar de su cotización en bolsa.

Tanto WhatsApp como Instagram son compañías que están en manos del gigante tecnológico salido de Silicon Valley. Esta compañía tecnológica “sabe más de nosotros que nosotros mismos, es alucinante”. Explica Merodio, además, que el valor real que tiene Instagram “es el paquete de datos que tienen de los usuarios, información mezclada con la de Facebook y WhatsApp”.

Concretamente, según el mismo documento, en interacciones Instagram ha tenido un crecimiento entre las marcas retail de más de 240.000 interacciones. El verdadero valor de esta red social es que “está crecimiento muy fuerte en todos los niveles y se ha convertido en una herramienta muy potente para los usuarios y también para las empresas porque está ayudando a llegar a públicos muy concretos y redirigir tráfico de mucha calidad”, según Merodio.

Se trata de una de las grandes apuestas. Eso sí, explica el experto en marketing online, las compañías “deben aprender” que Instagram “no es como otra red social u otro canal donde subes la oferta publicitaria, debes hacerlo en el propio contexto de la herramienta, es muy importante tenerlo en cuenta”.

Para disparar las interacciones y que los corazones campen a sus anchas en todas las redes sociales, según el estudio hay que generar contenido que mantenga el interés de los usuarios. Por ejemplo, según Epsilon, sorteos en torno a productos estrella, activar la opinión del usuario como palanca de captación de la atención y enmarcar acciones en secciones propias con un #hasthtag.

Los segundos contenidos con mayor peso en base a su interacción y volumen de posts son los de valor (19%), como recetas y tutoriales Do It Yourself (Hazlo tú mismo). Y en tercera posición se sitúan los contenidos de branding (17%), seguidos muy de cerca por los contenidos emocionales (12%). En definitiva, como siempre señala la experta en branding, Inmaculada Urrea, “las marcas tienen que pasar por el corazón”.

Burberry: la marca más famosa de IG en Reino Unido

Burberry es la compañía más popular en Instagram en Reino Unido, según un estudio de la consultora inglesa Iconosquare. La británica, famosa por sus gabardinas, se erige como la más famosa en un momento en el que la textil busca un nuevo director creativo tras la salida de Christopher Bailey y la toma de riendas absolutas por parte de Marco Gobbetti como máximo ejecutivo. Los ingresos han caído y las ganancias operativas cayeron un 21% en el último año fiscal disponible.

La firma de consultoría hace un estudio anual de las marcas más populares en las redes sociales y Burberry ha quedado en primer lugar por segundo año consecutivo. La marca de moda tiene más de 10,4 millones de seguidores, seguida de Topshop con 9,2 millones, Jimmy Choo (recién vendida a Michael Kors) con 7,3 millones y Asos con 6,6 millones de seguidores.