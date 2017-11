Elena Marrero: “En Room Mate Hotels nos encanta formar a la gente y que hagan carrera en casa”

Elena Marrero es la Directora General de Room Mate Hotels desde hace 13 años y no se ha querido perderse el Maratón de Entrevistas de OKDIARIO.

La empresaria no siempre ha tenido este puesto. “Empecé siendo recepcionista, sin tener ni idea de hoteles. Luego pasé a ser jefa de recepción, jefa de hotel, directora de operaciones y después de todo este recorrido me dieron la noticia de ser Directora General”, ha explicado Marrero.

Room Mate Hotels sigue dando alegrías a todo su equipo. La cadena de hoteles cerró 2016 con 71 millones de euros en ingresos, un incremento del 34 % respecto al año anterior. Según su Directora la clave del éxito está en la confianza del personal interno. “Nos encanta formar a la gente y que hagan carrera en casa. La mayoría de las personas que son directores de departamento llevan más de 10 años con nosotros”, ha aclarado Elena.

La filosofía de la cadena radica en que fue fundada por un cliente y no por un hotelero. “Kike Sarasola era olímpico y sabía lo que no quería en los hoteles, de ahí surgió su idea de Room Mate. El primero que nació fue el Hotel Mario. Queremos que el hotel sea familiar, como si te quedaras en casa de un amigo”, así ha explicado Elena Marrero el inicio de la cadena y el por qué tienen nombre de personas. Por ejemplo, “aquí todos sabemos cómo nos llamamos cada uno, ya sea un camarero de piso a un Director General. No tenemos una estructura muy jerárquica. Hay que escuchar a la gente que trabaja con nosotros y, después al cliente. Ellos son los primeros en contactar con el huésped”.La cadena cuenta con un total de 23 hoteles.

La Directora General ha querido recordar en todo lo que son pioneros Room Mate: son más flexibles en los horarios de salida del hotel, fueron los primero en dar wifi gratuito a los clientes para que pudieran moverse por la ciudad, intentamos mantener contentos a los clientes “nos han pedido paellas a las 3.00 de la mañana”.

“El Hotel Óscar es la Joya de la Corona de Madrid pero hay muchas otras joyas”, ha resaltado Marrero. Javi Nieves y Javier Capitán, dentro de la suite del Hotel Óscar, han querido resaltar lo bien que se están sintiendo allí.