Bankia espera devolver otros 240 millones de euros al Estado este año en dividendos

El consejo de administración de Bankia espera devolver este año al Estado unos 240 millones de euros en concepto de dividendos, cuyo abono será efectivo en el primer trimestre del próximo ejercicio una vez que se cierren las cuentas anuales que todavía no incluirán el efecto de integrar Banco Mare Nostrum (BMN). Según ha podido saber OKDIARIO la entidad confía en mantener el pay out (porcentaje de los beneficios que una empresa dedica al pago de los dividendos) del pasado año, que se situó en una tasa del 39,5%, con el objetivo de superarlo a medio plazo.

La entidad financiera que preside José Ignacio Gorigolzarri presentará los resultados relativos al cierre del tercer trimestre el próximo lunes 30 de octubre, un periodo en el que el banco ha mantenido el ritmo de mejora del resultado del arranque de 2017. En la primera mitad del año Bankia logró un beneficio neto de 514 millones de euros, un 6,7% más que en el mismo periodo de 2016 y, si continúa esta evolución, podrá concluir el ejercicio con un resultado de unos 900 millones, o incluso superior.

Con un beneficio neto de 900 millones de euros y un pay out cercano al 40% los dividendos sumarán unos 355,5 millones y, dado que el Estado posee el 67% del capital de Bankia a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), la cantidad que recibirán las arcas públicas rondará los citados 240 millones de euros. Una vez abonados el banco habrá devuelto más de 2.000 millones del dinero empleado en su rescate en el año 2012.

Es importante señalar que el rescate financiero afrontado hace ya cinco años con fondos comunitarios se produjo para salvaguardar los depósitos de los clientes y evitar un efecto contagio en el resto de entidades que se llevara por delante el sistema financiero español. A través de la recapitalización el Estado evitó tener que aportar 38.000 millones de euros adicionales al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que en aquella época se nutría de dinero público y no de la aportación de los bancos.

Si no se hubiera producido el rescate el FGD habría tenido que desembolsar 60.580,6 millones de euros a los depositantes de Bankia, en concepto de salvaguarda de los primeros 100.000 euros por cliente y entidad, y habrían quedado 52.211,1 millones de euros no asegurados por el citado Fondo. En cambio, con la recapitalización de 22.424 millones realizada por el Gobierno a través del FROB se solucionó el problema sin que los ahorradores perdieran un solo euro con la operación.

Todo ello sin contar con el efecto devastador que habría tenido una liquidación de Bankia en el resto del sistema financiero: incremento desorbitado del coste de las nuevas hipotecas, sequía crediticia generalizada, incremento de la prima de riesgo, corralito, e incluso, la salida de la eurozona por la inestabilidad del sistema bancario y la falta de confianza en los balances de las entidades.

“Con las ayudas recibidas, se aseguraba la solvencia de Bankia, pero no su sostenibilidad a futuro. A lo largo de estos años Bankia ha centrado sus esfuerzos en convertirse en un banco rentable, capaz de crear valor para sus accionistas y de continuar con el proceso de devolución de ayudas públicas”, señalan fuentes de la entidad a OKDIARIO que prefieren no hacer cábalas sobre el dividendo y simplemente confirman que el citado pay out rondará el citado 39,5% este año.

Hasta el día de hoy Bankia ha devuelto 1.838 millones de euros de las ayudas recibidas. El conjunto del grupo recibió 17.959 millones de euros en 2012, que se sumaron a los 4.465 millones de 2010. Posteriormente, en 2014 el FROB vendió un 7,5% del capital del banco el 28 de febrero de 2014 e ingresó 1.304 millones de euros, que se sumaron a los 128 millones, 195 millones y 211 millones que la entidad abonó al Estado en concepto de dividendo en los tres últimos años.

¿Desinversión del Estado en noviembre?

Está por ver si el FROB concluirá el ejercicio teniendo un 67% del capital de Bankia, ya que el Ministerio de Economía quiere vender entre un 7% y un 9% de su participación en la entidad el próximo mes de noviembre. Para ello ha contratado a Nomura con el objeto de que realice un sondeo de mercado que determine el grado de apetito del mercado por esta operación que estará dirigida a inversores institucionales.

Fuentes del departamento ministerial que dirige Luis de Guindos señalan que la incertidumbre generada por la declaración de independencia unilateral del presidente de la Generalitat de Cataluña no va a variar los planes que tiene el Gobierno para retomar su proceso de desinversión en Bankia. El FROB, organismo dependiente del Ministerio de Economía, “mantiene la hoja de ruta a pesar del desafío catalán y está sondeando el mercado” para realizar la citada operación.

Hace una semana Gorigolzarri confío en que el FROB “encuentre ventanas” de oportunidad para que el Estado vaya saliendo progresivamente del accionariado de la entidad. Tal como recordó el presidente de Bankia la privatización es el único paso que le queda a la entidad para “la normalización del proyecto”, dado que el plan de reestructuración iniciado tras el rescate público concluye el próximo 31 de diciembre.

“Aunque el ministro Luis de Guindos ha indicado que el FROB venderá entre un 7% y un 9% del capital que posee en Bankia la cantidad final podría ser mayor”, señalan otras fuentes financieras consultadas. De hecho, la intención del Ejecutivo antes del verano era colocar en el mercado hasta un 20%, ya que la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) apremian para que el Estado salga por completo de Bankia lo antes posible, ya que se trata de una distorsión del mercado financiero.

Uno de los elementos clave para continuar la desinversión estatal es que ya se ha aprobado la fusión con Banco Mare Nostrum (BMN), entidad que también fue nacionalizada y cuya integración ha sido impulsada por el propio Ministerio de Economía.

El BCE apremia al Gobierno para salir de Bankia

Aunque el BCE ha manifestado que es preferible que el Estado español sacrifique rentabilidad para que cuanto antes se ponga fin a esta situación de alteración de la competencia, la presión social y la necesidad de equilibrar las cuentas públicas obligan al Gobierno a recuperar el máximo dinero posible en la operación.

La clave para realizar la colocación es, por lo tanto, el precio de la acción de Bankia. El pasado viernes los títulos de la entidad cerraron en los 4,1 euros. No obstante el Ejecutivo todavía tiene tiempo para salir del capital del banco y, aunque no sería lo más deseable para ninguno de los actores interesados, podría aplazar la colocación. El plazo límite para concluir la privatización es el 31 de diciembre de 2019, después de que el Gobierno español haya aprobado una prórroga del periodo inicial que se había fijado para salir del accionariado de los bancos rescatados