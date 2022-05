Elon Musk ha anunciado la paralización de la adquisición del 100% de Twitter a la espera de que la dirección de la empresa ofrezca detalles sobre cuántas cuentas falsas existen en la red social. Si superan el 5%, el acuerdo podría verse modificado e incluso suspendido por parte del magnate. Las acciones de la compañía se hunden un 20% antes de la apertura de Wall Street.

Así lo ha anunciado el magnate sudafricano en Twitter: «El acuerdo de Twitter está suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas representan menos del 5% de los usuarios».

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022