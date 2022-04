El empresario y fundador de Tesla y Space X, Elon Musk, ha hecho referencia a España en su cuenta de Twitter. El magnate, conocido por ser incendiario en sus cuentas de redes sociales, ha contestado a un tweet sobre el nuevo PERTE de España de 11.000 millones en semiconductores y microchips, afirmando que si nuestro país hiciese un despliegue masivo de energía solar, «podría suministrar energía a toda Europa”.

Spain should build a massive solar array. Could power all of Europe.

— Elon Musk (@elonmusk) April 4, 2022