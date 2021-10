Cuando pensamos en uno de los olores y sabores con los que crecimos, muchos de nosotros no podemos evitar pensar en la marca de tomate Orlando. A punto de cumplir 100 años como empresa – una celebración que tendrá lugar el próximo 2022 – Orlando se ha convertido en la compañía especializada en tomate frito líder en el mercado español, tanto en la venta a supermercados como en el canal horeca.

Este año, la empresa ha apostado por lanzar Orlando Creaciones, una iniciativa en la que de la mano del chef Iván Sáez, han presentado tres nuevas versiones de Orlando: Orlando intensa, Orlando dulce y Orlando suave. Así, en OKDIARIO hemos entrevistado a Elisenda Picola, Directora de Marketing de la compañía, que nos ha contado que Orlando es una marca «muy española» y que Orlando Creaciones no ha hecho más que empezar.

Pregunta: En primer lugar una pregunta obligada. ¿Cómo ha vivido Orlando la crisis del coronavirus?

Respuesta: La crisis del coronavirus nos cambió de forma radical la manera de trabajar. Es decir, nosotros lo primero que hicimos fue asegurarnos de que podíamos ajustar toda la cadena de producción, porque al final lo que pasó es que en cuestión de horas se nos multiplicó de forma exponencial la demanda de producto. Nuestra obsesión fue asegurar que a todas las familias españolas les podía llegar el producto y que podían encontrarlo de forma normalizada en cualquier establecimiento.

Yo siempre digo que en nuestra fábrica de Alfaro, que es donde nosotros producimos todo nuestro tomate Orlando, teníamos ahí a nuestros héroes invisibles. Porque al final ellos hicieron todos los turnos que eran necesarios para asegurar que aunque la demanda creciera de forma exponencial, pudiéramos cubrirla.

Luego un segundo punto que también cambiamos, y que se convirtió en nuestra prioridad fue asegurar que, no sólo las personas podían encontrar nuestros productos en sus tiendas habituales, sino también asegurar que aquellas personas que por desgracia no tenían a día de hoy recursos económicos tenían qué comer. Así que lo que hicimos fue contribuir con más de 400.000 comidas durante el 2020.

P: Después de tantos años, ¿qué papel juega Orlando en España?

R: Lo primero que te diría es que para nosotros es un orgullo y una responsabilidad trabajar en España. Al final aquellas marcas como Orlando, que siguen formando parte de lo que es uno de los pilares económicos de nuestro país, como por ejemplo en la agricultura y el cultivo del tomate, son fundamentales para la economía. Todo lo que producimos lo producimos en nuestra fábrica de Alfaro, en La Rioja, y tenemos también un terreno muy extenso a nivel de cultivos, que por ejemplo en la época de recolecta también da mucho empleo.

Si lo decimos a nivel de empleo, trabajamos con más de 300 personas en la fábrica de Alfaro. Entonces nuestra responsabilidad también es seguir siendo motor de la economía española, del sector de la agricultura y de lo que es la cultura del tomate.

P: ¿Habéis pensado en ampliar el mercado y comenzar a vender fuera de España?

R: A día de hoy nosotros somos 100% españoles. Es cierto que al final trabajamos con una categoría, el tomate frito, que está en crecimiento en muchos países. Pero nosotros como marca somos muy españoles y a día de hoy no nos planteamos salir fuera de España. Al final aquí tenemos una herencia tan fuerte y un vínculo tan fuerte con el consumidor español.

P: ¿Podemos esperar nuevas sorpresas por parte de Orlando Creaciones?

R: Por supuesto. Nosotros las innovaciones normalmente empezamos a trabajarlas mínimo con un año de antelación, porque también todo el proceso de innovación lo llevamos al completo desde España. Esto también creo que es una ventaja y un orgullo, que al final todo el proceso, desde innovación hasta producción, estén 100% localizados en nuestro país. Entonces ahora ya estamos pensando en todo lo que lanzaremos durante el 2023, 2024 y 2025.