El aterrizaje de la gigafactoría de baterías eléctricas de Volkswagen en Sagunto ha encarecido la ciudad de Valencia y disparado los precios de las viviendas del área metropolitana y sus alrededores más de un 10%. Lo que Engel & Völkers denomina el «efecto Volkswagen» -a la espera del aterrizaje también de un nuevo centro logístico de Inditex- habría generado un importante aumento en la demanda de inmuebles y subidas de precios que alcanzan ya el doble dígito en algunas zonas.

La agencia inmobiliaria considera que la actividad económica de ambos gigantes empresariales convertirá a Valencia en uno de los polos industriales y logísticos más dinámicos de España y reforzará el papel de la Comunidad Valenciana como uno de los grandes motores del sur de Europa. Esto, a su vez, se traduce en una masiva llegada de capital humano internacional que necesita encontrar una residencia en la provincia levantina.

Lo que han denominado «malaguización» del Levante, en alusión a lo ocurrido en Málaga con su hub tecnológico, habría generado un doble impulso en el mercado residencial valenciano. Por un lado, trabajadores y técnicos vinculados directamente a la fábrica de baterías de Volkswagen que necesitan viviendas de alquiler en Sagunto y municipios cercanos y, por otro, profesionales y directivos internacionales que prefieren asentarse en la ciudad de Valencia, atraídos por su oferta cultural, servicios y calidad de vida.

«El impacto directo se centrará en el aumento de la demanda de arrendamiento por parte de los trabajadores asociados al proyecto, con perspectivas de consolidación a corto y medio plazo», señala Alfonso Casillas, director de ventas de Engel & Völkers Valencia. En este sentido, apunta que a medida que la fábrica se estabilice, parte de esa demanda «se transformará en compras, especialmente entre perfiles ejecutivos e internacionales».

Mercado tensionado y precios al alza

Según las operaciones gestionadas este año por la inmobiliaria, los precios han subido entre un 10 y un 11% en Pla del Real y Nueva Malilla, siendo esta segunda zona un ejemplo del enorme efecto de Volkswagen: «Las operaciones se han triplicado en 2025», explica Casillas en referencia a ese área concreto.

Sin embargo, pese al aumento generalizado de los precios, el mayor crecimiento se ha registrado en el centro. Desde la inmobiliaria lo achacan a la ubicación, historia y prestigio que, junto a la zona renovada de playa en la ciudad (Cabañal), despunta con su atractivo como zona prime.

«El mercado inmobiliario valenciano atraviesa un momento de fuerte actividad y vigor dentro de un escenario de desequilibrio entre oferta y demanda similar al del resto de capitales españolas (…) Los precios subieron un 10% interanual en la primera mitad de 2025, mientras que las transacciones crecieron un 5%», recuerdan desde Engel & Völkers subrayando que «el desfase entre precios solicitados y ofertas recibidas se amplía, reflejando la escasez de producto disponible y la presión de la demanda».

Extranjeros que compran gama alta

La compañía subraya en su análisis que el peso de los compradores extranjeros es cada vez mayor en Valencia, con un especial protagonismo de los estadounidenses. No obstante, no pierden de vista que el perfil más común al calor de los proyectos logísticos e industriales vaya a ser el centroeuropeo y de nivel socioeconómico medio-alto que busca casas unifamiliares con zonas privadas o pisos de alta gama en zonas próximos a la costa. El rango de precios, por su lado, se centra en dos nichos: el primero con un ticket medio entre 600.000 y 900.000 euros para los unifamiliares y otro situado entre 350.000 y 500.000 euros para pisos urbanos de gama alta.