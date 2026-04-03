La ingeniería asturiana Duro Felguera, rescatada por el Gobierno con 120 millones de euros de dinero público en 2021, empeora su situación financiera a unos días -23 y 24 de abril- de que se celebre en los juzgados de Asturias la vista con el juez para determinar si acepta el Plan de Viabilidad propuesto por la empresa para salir del concurso de acreedores.

Duro Felguera, además de ampliar pérdidas en 2025, ha perdido un juicio en marzo en Dubai contra un banco avalista de uno de sus proyectos en el país, y ha sido condenada a pagar al Dubai Islamic Bank (DIB) un total de 169,3 millones de dirhams, unos 39,2 millones de euros calcula la firma española.

El Dubai Islamic Bank interpuso el pasado 15 de diciembre en los juzgados de Emiratos Arabes Unidos una demanda contra la filial de Duro Felguera en Dubai con el objetivo de recuperar los avales ejecutados por Dubai Electricity & Water Authority (DEWA), que canceló el contrato con Duro Felguera para la planta Jebel Ali Power Station ‘K’ Phase III por supuestos incumplimientos.

Los avales ejecutados ascendían a 168,66 millones de dirhamns, unos 39 millones de euros, según explica la compañía en su informe anual de 2025. Duro Felguera, que tuvo conocimiento de esta demanda el 14 de enero de 2026, recibió la sentencia en contra el 24 de marzo. El tribunal condena a la ingeniería española a pagar los citados 169,3 millones de dirhams, 39,2 millones de euros. «El importe se encuentra totalmente provisionado en las presentes cuentas anuales consolidadas», señala la firma.

Este no es el único proceso abierto por este proyecto. El 8 de septiembre de 2020, DEWA interpuso demanda contra Duro Felguera en los tribunales ordinarios de Dubái. El Tribunal de Casación ha dictado sentencia el 29 de noviembre de 2025, que arroja un saldo favorable a la española de 15,3 millones de euros más intereses.

DEWA ha interpuesto una reversal petition contra esta sentencia, que ha sido desestimada. Además, ha apelado la sentencia relativa a los intereses que continua en trámite. Duro Felguera no se ha apuntado este cobro por las dudas sobre su pago.

Este es uno de los litigios que tiene abiertos Duro Felguera y que amenazan su viabilidad. Y, con ella, los 120 millones de euros de dinero público que el Gobierno inyectó en esta ingeniería para salvarla de la quiebra, en principio, por el impacto de la pandemia del coronavirus.

La situación financiera de Duro Felguera es grave y su principal accionista, el grupo mexicano Prodi, ha presentado en el juzgado un Plan de Viabilidad que está a la espera de que el juez lo apruebe y permita ejecutarlo para tratar de salir adelante.

Varios acreedores de la compañía han denunciado ese Plan de Viabilidad, que tendrá que verse en sala el próximo 23 y 24 de abril. Duro Felguera redujo sus ingresos en 2025 y aumentó sus pérdidas a casi 90 millones de euros.