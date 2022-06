Dimas Gimeno: «En este momento, WOW es el proyecto de retail más innovador de Europa»

Dimas Gimeno, fundador y presidente ejecutivo de WOW y Kapita, ha participado en Málaga en el DES-Digital Enterprise Show, el evento de referencia en transformación digital del sur de Europa, que inauguró el pasado martes el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama.

Gimeno, empresario con más de veinte años de experiencia en el sector retail y fundador y CEO de WOW Concept, el primer centro comercial de Madrid que aúna la experiencia física y la digital, centró su conferencia en el análisis del momento actual y el futuro del retail después de la gran transformación que ha experimentado en los últimos años.

El empresario reiteró su idea, ya plasmada en su libro ‘Retail Reset’, del concepto de reinventar y ‘resetear’ el sector; una necesaria transformación para integrar todos los canales con un enfoque phygital. “Hay que saber leer hoy el periódico de mañana. Lo peor que nos puede pasar en un momento como el actual es no saber leer bien la situación de cambio de paradigma que estamos viviendo para sacar las conclusiones y hacer un retail reset”, aseguró.

Con el cliente en el centro, la clave para las empresas es adaptarse tecnológicamente. “Lo que caracteriza a todos nosotros como clientes es que estamos conectados, vamos con nuestro móvil a todas partes, y por tanto formamos parte de la Generación C (de Conectada). La pandemia nos ha obligado a todos, como clientes, como trabajadores, a hacer un sprint digital. Los clientes han realizado su propia transformación digital, pero una parte importante de la distribución comercial no, y es por ello por lo que es clave adelantarse y hacer el retail reset”.

Según Gimeno, el futuro del retail “se está “cociendo” en varias partes del mundo, Norteamérica, Asia, Europa” y destacó que su nueva apuesta WOW “es, con toda seguridad, el proyecto de retail más innovador que hay en Europa en estos momentos”.

La apuesta por las nuevas tecnologías en el sector es imparable, pero en su opinión la tienda física seguirá siendo clave. “No creo que vaya a haber un apocalipsis del retail. Al contrario, creo firmemente en el papel de las tiendas físicas y en un renacimiento del retail. El término omnicanalidad no ha cuajado porque no se implantó bien… Para las empresas que vienen del mundo físico, con un legado y una cultura que pesaba mucho, la integración digital en lo físico no funcionó. Por eso, creo que hay que hablar de ‘phygital’, donde la clave es evolucionar desde sus plataformas digitales para integrar en ellas su red de tiendas”, expuso.

Dimas Gimeno explicó el concepto y el éxito de WOW como “una plataforma experiencial ‘phygital’ que quiere acoger a las mejores marcas del mundo, desde las que vienen del mundo digital, las llamadas DNVB, hasta las marcas establecidas que necesitan experimentar y conectar con nuevos tipos de cliente. La clave de conceptos como WOW es ir más allá de lo ‘phygital’, trabajando a la vez la conexión de lo físico y lo digital, y la emocional. Para esto hay que avanzar en lo que llamamos las 8 C: clientes, comunidad, contenidos, curación, customización, conveniencia, cultura y circularidad”.