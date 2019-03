DIA cree que la ampliación de Fridman aboca a la disolución de la empresa

El consejo de administración de DIA cree que la ampliación de capital de 500 millones de euros propuesta por LetterOne (L1) -máximo accionista de la cadena con el 29% de los títulos y controlada por el magnate ruso Mijaíl Fridman- aboca a la empresa a la disolución o al concurso de acreedores.

En un hecho relevante enviado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), DIA destaca que la propuesta de LetterOne, “tal y como está configurada actualmente, no proporciona soluciones eficaces e inmediatamente ejecutables a los desafíos a los que se enfrenta la compañía en el corto plazo”.

Por el contrario, DIA podría verse obligada a solicitar la disolución o el concurso de acreedores; el comunicado complementa otro conocido el viernes en el que el consejo ya mostraba su desacuerdo con la propuesta de LetterOne.

Si los accionistas no aprueban el plan y LetterOne no consigue el control de DIA, podría no haber ninguna alternativa viable para la cadena “más allá de una reestructuración financiera completa, la insolvencia o la disolución”.

El plan de LetterOne requiere la aceptación de la opa a 0,67 euros por acción por parte de al menos el 50% de los accionistas excluyendo a LetterOne, lo que “limita la posibilidad de los actuales accionistas de participar de la futura creación de valor”.

Pero además, tampoco consigue solventar algunos problemas fundamentales, como la situación actual de patrimonio neto negativo, los vencimientos de deuda del 31 de mayo de 2019 y los supuestos de vencimiento anticipado bajo los contratos actuales de financiación, como consecuencia de la ausencia de una ampliación de capital incondicional y un acuerdo con los acreedores.

Del mismo modo, tampoco soluciona el vencimiento de los bonos de julio de 2019 en el caso de que la opa no se liquide satisfactoriamente con anterioridad a dicha fecha, como consecuencia de la duración del proceso de autorización de la opa o retrasos en la autorización de las autoridades de competencia, o la aparición de ofertas competidoras.

Y tampoco ofrece una solución alternativa a la estructura de capital si fracasa la OPA.