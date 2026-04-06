Los supermercados Dia no dudan en combatir la inflación con las promociones. En concreto, la cadena de supermercados ha invertido 700 millones en promociones desde 2020. Además, en lo que llevamos del 2026, Dia ya lleva invertidos 180 millones de euros en promociones.

Asimismo, con las ventajas de pertenecer al Club Dia se pueden encontrar en esta app hasta descuentos del 40%. De igual forma, el uso de esta aplicación junto a las promociones que Dia lanza a lo largo del año, ya suponen un ahorro del 25% en la cesta de la compra anual de los clientes de este supermercado.

De hecho, en 2022, durante la guerra de Ucrania se percibió en los supermercados un cambio de hábito por parte de los consumidores, debido a esta situación optaron por adquirir menos cantidad de producto en sus compras, pero ir al supermercado de forma más frecuente. Una situación que es muy probable que se repita ante el conflicto de Irán.

Igualmente, la cadena de supermercados Dia mantiene una gran apuesta por su marca propia, ya que en sus tiendas un 50% son productos de fabricante y otro 50% productos de distribuidor. Todo ello en un momento en el que el consumo de la marca propia ha aumentado entre los españoles, debido a que el 57% de los consumidores de nuestro país elige la marca blanca o marca de distribuidor de forma predominante o casi exclusiva.

Por tanto, España ya es el país de la Unión Europea que más marca blanca de los supermercados consume, debido a que este consumo es del 50% de media en la Unión Europea, por lo que España también se encuentra por delante de otros países como Francia (55%), Reino Unido (51%) y Alemania (40%).

El crecimiento online de Dia

El área en el que más ha crecido Dia, aparte de en el número de aperturas de nuevos establecimientos, es en el comercio online. Principalmente, los pedidos a través de su ecommerce han crecido un 12%. Además de que las compras online a través de su plataforma ya llegan a un 84% de la población española.

La compañía de supermercados Dia tiene un plan de expansión para 2026 que incluye toda España, ya que en 2026 se ha marcado el objetivo de 100 aperturas, un número mayor a las de 2025, que fueron 94 aperturas. Sin embargo, llama la atención sus previsiones en las Islas Baleares, debido a que acaba de abrir su primera tienda en Mallorca, lo que supone que Dia ya está presente en tres islas del archipiélago balear. En concreto, antes de esta nueva apertura, la cadena de supermercados contaba con locales en Ibiza y Menorca.

Por otro lado, destaca el incremento de la apuesta por la introducción de nuevas propuestas como alimentos preparados –con seis platos desarrollados hasta la fecha–, y productos adaptados al uso de freidoras de aire airfryer.