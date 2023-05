Desvelan la fecha que todo el mundo necesita saber: este es el mejor día para comprar en Primark

Es probable que en más de una ocasión te haya pasado que ves una prenda que te gusta en una tienda online o en un catálogo, y cuando vas a la tienda física resulta que está agotada y que te la podrían pedir pero tardaría unos días, con lo que tendrías que volver en otra ocasión a buscarla y las ganas ya no son las mismas que si la tuvieras allí y te la pudieras llevar en el momento. Hoy te contamos cuál es el mejor día para comprar en Primark y que no te pase que no encuentras stock de las novedades que has visto online… ¡sé la primera en tenerlo todo!.

Primark es una de las cadenas especializadas en moda con más éxito a nivel internacional, un modelo low cost que triunfa gracias a sus bajos precios y a la gran variedad de productos, tanto en ropa como en calzado, accesorios, complementos e, incluso, decoración y artículos para el hogar. La cadena irlandesa crece a pasos agigantados en España, donde cada año inaugura nuevos centros y millones de personas realizan sus compras en ellos cada día.

Este es el mejor día para comprar en Primark

Cuando buscas novedades o un amplio stock en cualquier tienda, especialmente en aquellas más solicitadas en las que se suelen agotar muchos productos con facilidad, lo mejor es acudir el día que se repone stock, sobre todo por las mañanas, ya que te aseguras de que vas a encontrar la tienda a rebosar de productos, incluidas todas las novedades que pongan a la venta a partir de ese día.

En el caso de Primark, los martes, jueves y viernes son los mejores días para ir a comprar ya que es cuando el stock está a tope, tal y como explica la influencer de moda Brittany Miller en su perfil de TikTok (@brittanyhm), en el que da muchos consejos para cuando vas de compras. En uno de sus vídeos, Brittany menciona cuál es el mejor día para comprar en Primark y los motivos, así como también deja claro que no es recomendable ir a comprar a esa tienda durante el fin de semana ya que es un caos y no encontrarás mucho stock.

Ya lo sabes, si quieres asegurarte de que encuentras todas las novedades antes que nadie, visita las tiendas los días que ponen el stock nuevo o reponen el que ya había. Puedes incluso preguntar al personal de tienda qué días suelen poner todo lo recibido, te lo dicen sin problema.