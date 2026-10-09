Daniel Lacalle, economista y profesor: «Ningún país ha mejorado el acceso a la vivienda importando pobres, atacando la propiedad y hundiendo la inversión»

El economista Daniel Lacalle ha criticado las políticas de vivienda que durante los últimos años ha aplicado el Gobierno de Pedro Sánchez en una publicación en X en la que también ha cuestionado la gestión de la inmigración, la protección de la propiedad privada y la falta de construcción de nuevos inmuebles. El mensaje se ha viralizado en unos días en los que el problema con la vivienda ocupa gran parte de la actualidad española, desde el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, hasta las protestas que mantienen acampadas a cientos de personas en la Puerta del Sol de Madrid. La discusión también llegaba al Congreso el pasado 2 de octubre, momento en el que Lacalle publicó su tuit.

Ese día fueron rechazados los dos decretos del Ejecutivo, de modo queel desacuerdo político ha terminado con un adelanto electoral y las urnas volverán a abrirse el próximo 29 de noviembre. Pero la protesta tampoco termina con las elecciones ya que los sindicatos anunciaban esta misma semana una huelga general por la vivienda para el 11 de noviembre, con el respaldo de CCOO y UGT.

Lo qué ha dicho Daniel Lacalle sobre la vivienda en España

El economista Daniel Lacalle ha sido especialmente duro con el Gobierno. En su publicación sostiene que las políticas actuales perjudican a los propietarios, frenan la inversión y no sirven para aumentar el número de viviendas disponibles. También menciona la inmigración y los impagos de alquiler, dos asuntos que introduce en su crítica a la gestión del mercado inmobiliario y que hacen alusión además a la actual crisis migratoria en Ceuta.

«Ningún país ha mejorado el acceso a la vivienda importando pobres, atacando la propiedad, hundiendo la inversión, prometiendo casas que no construyen y premiando la okupación y morosidad», ha escrito Lacalle. Y añade: «El gobierno buitre solo busca crear pobres dependientes y enriquecerse ellos». El mensaje reúne varias de las críticas que en la actualidad, recibe la política económica del Ejecutivo, centrándose de forma específica en el problema de la vivienda que afecta en su mayoría a los jóvenes, y también a los que no lo son tanto.

Pero no es algo nuevo, España arrastra desde hace años un problema de falta de oferta residencial, sobre todo en las grandes ciudades y en los municipios donde más ha crecido la población. El Banco de España ya advirtió hace tiempo que la construcción no está siendo suficiente para atender la creación de nuevos hogares. A ello se añaden las dificultades para encontrar suelo disponible, los costes de edificación y los largos plazos que requieren muchos proyectos. Son problemas que no tienen el mismo alcance en todas las comunidades autónomas, pero que ayudan a explicar por qué el aumento de la demanda no se traduce en un crecimiento equivalente del número de viviendas

Ningún país ha mejorado el acceso a la vivienda importando pobres, atacando la propiedad, hundiendo la inversión, prometiendo casas que no construyen y premiando la okupación y morosidad. El gobierno buitre solo busca crear pobres dependientes y enriquecerse ellos. https://t.co/FtvhzM9U2O — Daniel Lacalle (@dlacalle) October 2, 2026

Del desahucio de Maricarmen a la huelga general del 11 de noviembre

El desahucio de Maricarmen Abascal, el pasado 23 de septiembre, ha sido el detonante par que la crisis de la vivienda haya estallado por los aires en España. A raíz de ese deshaucio se produjeron una serie de movilizaciones que todavía continúan. La mujer, de 87 años, llevaba 71 viviendo en su domicilio del barrio madrileño de Retiro y tuvo que abandonarlo en camilla. Aquella imagen provocó numerosas muestras de apoyo y una manifestación que terminó dando paso, el 26 de septiembre, a una acampada en la Puerta del Sol. Aunque Maricarmen que sigue ingresada en el hospital al que la llevaron el mismo día en el que fue deshauciada, aceptó posteriormente un acuerdo con la empresa propietaria para regresar a su vivienda, los manifestantes decidieron mantener la protesta.

La acampada ha seguido creciendo y sus participantes reclaman medidas que permitan frenar los desahucios y reducir el precio de los alquileres. El pasado 2 de octubre, el Congreso rechazó dos decretos de vivienda promovidos por el Gobierno, una derrota parlamentaria a la que siguió el anuncio de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre. La convocatoria electoral no ha cambiado los planes del Sindicato de Inquilinas, que mantiene su presencia en Sol y prepara nuevas movilizaciones.

Entre ellas figura una huelga general por la vivienda prevista para el miércoles 11 de noviembre, respaldada por CCOO y UGT. Los sindicatos quieren llevar las reivindicaciones también a los centros de trabajo, al considerar que el precio de la vivienda afecta directamente a la capacidad económica de los trabajadores. La convocatoria se producirá pocas semanas antes de las elecciones, con los alquileres, los desahucios y las propuestas de los partidos sobre vivienda entre los asuntos que marcarán la campaña.