La promotora inmobiliaria Culmia, que nació de la compra de Solvia Desarrollos Inmobiliarios (SDIN) por parte del fondo Oaktree, ha lanzado un desarrollo mixto en Barcelona, que estará compuesto por una residencia de ancianos, dos locales comerciales y dos edificios de viviendas, bautizados como Culmia Themis Riera. La compañía no ha desvelado el importe que prevé invertir en este proyecto.

La residencia de mayores dispondrá de 8.700 metros cuadrados distribuidos en nueve plantas más parking. El activo ocupará una manzana y compartirá espacio con las viviendas y los locales comerciales, que también serán desarrollados por la promotora.

La promoción residencial Culmia Themis Riera estará formada por dos edificios residenciales que acogen un total de 85 viviendas de entre uno y cuatro dormitorios, también dispondrán de plaza de garaje, trastero, piscina comunitaria, solárium y zonas ajardinadas.

Por su parte, los locales comerciales, uno de 3.530 m2 y otro de 2.400 m2, están situados en la planta sótano y cuentan con un acceso común desde la planta baja del edificio residencial dotado de escaleras mecánicas.

Planes de Culmia

Culmia invertirá 450 millones de euros en la adquisición de suelos en los próximos cuatro años para sumar a su cartera actual más de 7.200 nuevas viviendas, destinada tanto a venta como a alquiler. Según explicó en una entrevista con OKDIARIO, Juan Manuel Borrás, director de Operaciones de la promotora, «esto supondrá poner en el mercado unas 1.700 nuevas viviendas al año hasta 2025».

Con este plan de inversión, la firma liderada por Francisco Pérez pretende convertirse en la plataforma de desarrollo residencial más rentable de España y entregar más de 15.000 viviendas para compraventa o alquiler hasta 2030 y otras 10.000 unidades más en el segmento asequible.

De la inversión total, 200 millones se destinarán a la adquisición de suelo y, de este volumen, 60 millones se gastarán en Andalucía y unos 70 millones en Madrid. Mientras que los otros 250 millones de inversión restante prevista irán dedicados a la construcción de las 7.200 nuevas viviendas.

Por otro lado, la antigua inmobiliaria SDIN también prevé realizar algunas desinversiones, que no supondrán más del 5% en su facturación. En este sentido, la compañía considera que las promociones de menos de 50 unidades ya no encajan dentro de su estrategia. Por ello, Culmia ha identificado pequeños suelos de los que planea deshacerse, aunque aún no tiene fecha para ello.

Desde 2013, Culmia ha entregado más de 5.000 viviendas y en la actualidad cuenta con una cartera en comercialización que comprende 80 promociones y unas 4.000 unidades repartidas por Cataluña, Madrid, Levante y Andalucía.