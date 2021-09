La promotora inmobiliaria Culmia, que nació de la compra de Solvia Desarrollos Inmobiliarios (SDIN) por parte del fondo Oaktree, tiene como objetivo convertirse en la plataforma de desarrollo residencial más rentable de España y entregar más de 15.000 viviendas para compraventa o alquiler hasta 2030. Sin embargo, la empresa no se cierra a otros negocios.

En una entrevista con OKDIARIO, Juan Manuel Borrás, director de Operaciones de Culmia, asegura: «somos conscientes de que gran parte de las ayudas económicas de la Unión Europea van a ir destinadas a la rehabilitación. Y aunque a día de hoy no tenemos respuesta interna, estamos madurando y debatiendo esta opción». En total, la Unión Europea inyectará a España 140.000 millones de euros para hacer frente a la crisis del Covid, de los que casi 7.000 millones serán para actuaciones como rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, la segunda mayor partida.

El negocio de la promotora se centra principalmente en la construcción de viviendas de obra nueva. Sin embargo, el directivo de la compañía considera: «el conocimiento que tenemos, el hecho de saber hacer proyectos eficientes y de la gestión que ello conlleva, nos hace pensar que sabríamos gestionar estos proyectos también». De hecho, Borrás matiza que «al final da igual gestionar una obra nueva que una obra de rehabilitación».

En este sentido, Culmia está abierta a estudiar la opción de entrar en el mercado de la rehabilitación de viviendas, puesto que considera «que va a generar grandes oportunidades debido a los fondos europeos».

Además, cabe destacar, que la inmobiliaria ya tiene experiencia en este segmento. Pues recientemente ha lanzado al mercado una exclusiva promoción formada por 15 viviendas de lujo de 2, 3 y 4 dormitorios en el centro de San Sebastián. La promoción, bautizada como Culmia Harribitxi Donostia, nace de un edificio histórico rehabilitado que data de finales del siglo XIX y del cual se ha respetado su fachada por su valor arquitectónico y se han restaurado algunos elementos.

Planes de la compañía

Culmia invertirá 450 millones de euros en la adquisición de suelos en los próximos cuatro años para sumar a su cartera actual más de 7.200 nuevas viviendas, destinada tanto a venta como a alquiler. Según explica Borrás «esto supondrá poner en el mercado unas 1.700 nuevas viviendas al año hasta 2025».

Con este plan de inversión, la firma liderada por Francisco Pérez pretende convertirse en la plataforma de desarrollo residencial más rentable de España y entregar más de 15.000 viviendas para compraventa o alquiler hasta 2030 y otras 10.000 unidades más en el segmento asequible.

De la inversión total, 200 millones se destinarán a la adquisición de suelo y, de este volumen, 60 millones se gastarán en Andalucía y unos 70 millones en Madrid. Mientras que los otros 250 millones de inversión restante prevista irán dedicados al desarrollo de las 7.200 nuevas viviendas.

Por otro lado, la antigua inmobiliaria SDIN también prevé realizar algunas desinversiones, que no supondrán más del 5% en su facturación. En este sentido, la compañía considera que las promociones de menos de 50 unidades ya no encajan dentro de su estrategia. Por ello, Culmia ha identificado pequeños suelos de los que planea deshacerse, aunque aún no tiene fecha para ello.

La promotora Culmia ha entregado más de 5.000 viviendas desde 2013 y en la actualidad cuenta con una cartera en comercialización que comprende 80 promociones y unas 4.000 unidades repartidas por Cataluña, Madrid, Levante y Andalucía.