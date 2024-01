El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este miércoles que en 2025 el PIB (Producto Interior Bruto) superará en 6,6 puntos el nivel prepandemia. El sucesor de Calviño replicaba así a la crítica del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, cuando afirmaba que el crecimiento de la economía española está por encima de los principales socios de la Unión Europea. También, responde a la revisión en dos décimas a la baja que realizó el pasado martes el FMI (Fondo Monetario Internacional) de su previsión de crecimiento para la economía española en 2024.

Cuerpo, a petición propia, comparecía en el Congreso de los Diputados, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento, después de reunirse con los representantes de las principales entidades bancarias la semana pasada, así como con las energéticas que le han pedido la eliminación del impuestazo, como informó OKDIARIO.

«Esta misma mañana he escuchando algún argumento señalando que España está todavía a la cola del crecimiento en la Unión Europea y esta afirmación no es cierta», afirmaba el ministro, en referencia a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo. El líder de los populares recordaba esta misma mañana que la economía española no va bien y es una de las peores de la UE en crecimiento económico en los últimos cuatro años como, según ha dicho, atestiguan los datos de paro, déficit y deuda pública.

Para Cuerpo, los datos del 2023 han superado a grandes economías, ha salido con fortaleza y se encuentra por encima de la crisis de la Covid. Parece ser que el ministro no recuerda que España supera a las economías de su entorno en los peores datos: como en la tasa de paro juvenil y femenina.

Crecimiento del PIB: por el gasto público

Para Cuerpo, las previsiones de crecimiento de la Comisión Europea -que no las del FMI- muestran que España crecerá por encima de los socios europeos tanto en el año 2024 como en el año 2025: «Esto nos va a posicionar con una recuperación más fuerte, no sólo a partir de este año, sino también incluyendo el año que viene, con un crecimiento donde estaríamos prácticamente 6,6 puntos por encima del nivel pre-Covid en el año 2025 frente a las economías italiana, francesa o alemana que estarían por debajo», ha apuntalado.

En este sentido, ha ensalzado que el crecimiento del PIB español supera el de economías como la alemana o la francesa y que se encuentra muy cerca también de la recuperación que tiene la economía italiana. Sin embargo, no ha explicado, como si lo hicieron economistas a este periódico, que la subida del PIB se debe a que este Gobierno ha disparado el gasto público, acercando a la Nación española a una situación muy delicada con niveles de productividad en el empleo en caída libre.

Para él, el buen dato del PIB -con un crecimiento del 2,5% en 2023- reflejan que, pese al contexto internacional de incertidumbre, la economía española sigue creciendo con fuerza y ha superado «todas las expectativas». Sin embargo, Lacalle explicó a este diario que «el dato del PIB viene dopado por el gasto público, que es el mayor elemento que contribuye al aumento de la demanda nacional, con mucha diferencia: casi el doble».

La economía en 2024

Para Cuerpo, el «buen resultado de crecimiento» a finales del 2023 posiciona a España en un punto de partida ventajoso para cumplir con los objetivos de crecimiento en 2024, que estiman un alza del PIB del 2%: «El arrastre que tenemos por los buenos datos desde 2023 nos posicionan antes de empezar el año 2024 creciendo ya un punto porcentual y esto de nuevo es un elemento muy positivo para ser capaces de seguir creciendo y seguir cumpliendo nuestros objetivos de crecimiento diferencial».

Sin embargo, para los economistas consultados por este periódico, la situación podría ser «peligrosísima» de no estar «dopados» por la Unión Europea y por el Banco Central Europeo».

El poder adquisitivo no se recupera

De otro lado, el ministro ha afirmado que, tras alcanzar el pico de inflación hace año y medio, con unos precios que estaban creciendo en el entorno del 10%, la inflación se ha ido moderando de manera progresiva. Esto ha supuesto beneficios para los hogares, que, en su opinión, han sido capaces ya en 2023 de recuperar poder adquisitivo perdido en la pandemia y además, ha supuesto una señal de competitividad adicional para las empresas.

Sin embargo, el Banco de España ya afirmó el pasado verano que los españoles han reducido el 4,5% su poder adquisitivo entre 2020 y 2022. Es decir; que la subida de los precios ha afectado a toda la población y las familias todavía no se han recuperado del parón de la pandemia.