El Gobierno de Pedro Sánchez se plantea incluir a las grúas y a los vehículos de auxilio en carretera entre los beneficiarios de las ayudas de bonificación a los carburantes por la guerra de Irán que está estudiando el Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente, justo después de que OKDIARIO desvelara que este sector quedaba excluido. Así lo han desvelado fuentes solventes a este periódico, que explican que la presión del comité ha sido fundamental para que el Ejecutivo ceda.

Los gruistas habían alertado que esta situación podría provocar EREs y graves retrasos a la hora de atender a los que tienen problemas en las vías españolas. Este viernes, el Ejecutivo socialista va a anunciar todas las medidas de contención económica a causa de la escalada bélica en Oriente Medio.

Entre ellas, se encuentra la bonificación del combustible a los profesionales del transporte. Sin embargo, en un inicio, las grúas se quedaban fuera del paquete de ayudas.

Según la Alianza de Auxilio en Carretera, entidad representativa del sector de auxilio en carretera y de las grúas, entre los beneficiados no se encontraban las «actividades auxiliares del transporte terrestre, que incluyen servicios de apoyo al transporte de pasajeros, mercancías y animales por carretera», cuyo código sería el 5221.

Las grúas tendrán ayudas

Sin embargo, fuentes solventes aseguran a OKDIARIO que «finalmente» el Gobierno de Sánchez «ha metido el código 5221 entre los afectados», justo después de que este periódico revelara esta situación y tras la presión de los representantes y las asociaciones.

De hecho, los gruistas llegaron a enviar una carta a la directora general de Transporte por Carretera, Elena María Atance, para exponerles su situación y pedirle que influyera para que se incluyera a estos profesionales entre los afectados por la subida de los precios de los carburantes.

«Como entidad asociativa que agrupa a las empresas de auxilio en carretera que ofrecen servicios asistenciales pero esenciales para las demás empresas de transporte y millones de conductores, le solicitamos que impulse lo necesario para que las empresas de auxilio en carretera (…) sean incluidas en el Real Decreto-Ley que apruebe el Gobierno como parte del escudo social frente a los perjuicios derivados de la guerra en Irán», sentenciaba la misiva.

La organización también urgió «al Ministerio del Interior y a su titular Fernando Marlaska a que tome las medidas necesarias para urgir al Gobierno a no dejar fuera de estas ayudas a un sector esencial como es el del auxilio en carretera para que la seguridad vial se vea lo menos afectada posible».

Es decir, los trabajadores de las grúas se movilizaron y se pusieron en contacto con numerosas autoridades políticas para intentar no quedar fuera del paquete que va a anunciar el Ejecutivo este jueves.

El sector advirtió también que, si no podían acceder a esas ayudas, «la calidad y cantidad del servicio de asistencia se verá afectada», algo que causaría un «empeoramiento» del servicio que «derivará en mayores tiempos en la llegada a los puntos de accidentes, por la reducción de vehículos disponibles, así como un menor número de conductores de grúas, que incluso pueden verse muy reducidos por EREs que tengan que practicar estas empresas al no poder hacer frente a los costes de incremento de los carburantes, mientras otros sectores del transporte los recibirán».