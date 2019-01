Bruselas no sancionará los Presupuestos de Sánchez pero les hará una advertencia en privado

El Ejecutivo comunitario ha puesto en cuestión las cuentas, sin embargo, Bruselas dará luz verde a la Ley de Proyecto Presupuestario, aunque advertirán, en privado, de que ni se creen las previsiones de ingresos, ni tampoco la decisión de Pedro Sánchez de incluir trece meses de recaudación de IVA.

Desde que el Ejecutivo de Pedro Sánchez envió su borrador del plan presupuestario, a mediados del pasado mes de octubre, no ha cambiado prácticamente nada, pese al tirón de orejas que dio Bruselas a aquellas cuentas. En una carta enviada a Madrid por el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía, Pierre Moscovici, el Ejecutivo comunitario ha puesto en cuestión las cuentas. Sin embargo, según han confirmado fuentes de la Comisión Europea a OKDIARIO, Bruselas dará luz verde a la Ley de Proyecto Presupuestario, aunque advertirán, en privado, de que ni se creen las previsiones de ingresos ni tampoco ‘cuela’ la decisión de Pedro Sánchez de incluir trece meses de recaudación de IVA, en lugar de los doce habituales.

El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ya desmontó en su comparecencia en el Congreso de este lunes el ‘truco’ contable utilizado por el Gobierno para cuadrar las cuentas públicas. Se refiere a la decisión de Pedro Sánchez de incluir 13 meses de recaudación de IVA, en lugar de los 12 habituales, argumentando para ello una ley que aprobó el PP.

Según explicó Hernández de Cos, esa polémica decisión del Gobierno socialista “no podrá ser incorporado a la Contabilidad Nacional”, por lo que la previsión de ingresos fijada en los Presupuestos es errónea.

El otro gran problema es la poco creíble cifra de ingresos que prevé Sánchez en su proyecto de Ley Presupuestaria, basado en unos impuestos que aún no se han aprobado, o que incluso ni siquiera existen en otros países y, por tanto, no se puede calcular cuánto pueden generar. La ministra de Economía, Nadia Calviño, y la titular de Hacienda, María Jesús Montero, esperan recaudar 2.050 millones de euros procedentes de la nueva tasa a los servicios digitales (1.200 millones) y el impuesto a las transacciones financieras (850 millones). Algo que pocos se creen.

España, de este modo, obtendrá la luz verde de Bruselas. Pero el motivo real no es que ‘aprueben’ las cuentas, sino que en estos momentos “la Unión Europea no se puede embarcar en más problemas, sobre todo teniendo un problema del calibre que tiene, como es el ‘Brexit’, que puede que se posponga o que se resuelva, pero es un problema para bastante tiempo”, explican fuentes próximas a Bruselas, que inciden en que “no se quiere dar una imagen sobre España, un país europeísta, de que se le castiga innecesariamente”.

“En todo caso no están contentos. Evidentemente, no se creen algunas de las cifras, sobre todo en materia de ingresos, que son muy complicadas. Tendrán la luz verde pública, pero en conversaciones privadas les dirán que no terminan de verlo y que son muy optimistas sus previsiones”, explican a OKDIARIO fuentes conocedoras, que explican que “no sacarán una ‘tarjeta amarilla’ por el momento que atravesamos, y con Italia estando como está”. Además, recuerdan las mismas fuentes, “hay una cosa importante, y es que España crece”.

“Volverán a hacer lo mismo que antes. Pedirán explicaciones. De momento, se ha hecho una carta en la que muestran su preocupación por los ingresos, pero no van a hacer como con Italia”, concluyen fuentes muy próximas a Bruselas.