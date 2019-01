La Generalitat abandona el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) tras haber recibido 70.798 millones de euros desde 2012, a un tipo medio del 0,70%, tal y como han confirmado a OKDIARIO fuentes del Ejecutivo. El movimiento independentista sigue insistiendo en que este mecanismo, sin el cual Cataluña no habría podido financiarse, es un “robo” del Estado a la Comunidad Autónoma. Sin embargo, lo único cierto es que gracias al FLA, la Generalitat se ha ahorrado 2.800 millones de euros en intereses, 600 millones más que lo que promete Sánchez al independentismo en los PGE 2019.

Jordi, el FLA es un organismo inventado por Montoro en plena crisis-estafa para recaudar dinero haciéndole pagar a la ciudadanía intereses por sus propios impuestos (en el 2012 hasta un 5% y Cataluña en 5 años 2.234.000.000€)

No me seas troll que no estás en Espejo Público.

— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 17, 2019