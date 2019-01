La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha informado este lunes a la Comisión Europea sobre los detalles de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados por el Gobierno el pasado 11 de diciembre y ha asegurado que no ha recibido "ningún tipo de señal negativa" por parte de las autoridades europeas.

“Les he explicado los elementos fundamentales de los Presupuestos. Me han hecho una serie de preguntas sobre cuáles son las novedades, cuáles son los elementos más importantes. Hemos intercambiado puntos de vista y no me han transmitido ningún tipo de señal negativa“, ha explicado Calviño a los medios tras las reuniones bilaterales que ha tenido con representantes del Ejecutivo comunitario y antes de participar en el encuentro de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo).

La ministra de Economía ha asegurado que estas reuniones forman parte de los intercambios habituales del Gobierno con las autoridades europeas para mantener “puntualmente informada” a la Comisión Europea sobre el proceso interno para aprobar las cuentas de 2019.

Sin embargo, ha subrayado que todavía no es necesario aclarar si el Gobierno debe enviar a Bruselas los PGE para que el Ejecutivo comunitario emita una nueva opinión sobre los mismos, puesto que son diferentes a los evaluados en otoño.

“Tenemos que ver si es necesario o no. Depende de que se cumplan una serie de requisitos. Vamos a ver en las próximas semanas si es necesario o no o simplemente sigue el trámite y les tenemos informados”, ha apuntado.

En este sentido, Calviño ha dicho que su “impresión” es que la Comisión Europea considera que “sería un elemento positivo” para “dar certidumbre y estabilidad” a España que se aprueben los PGE propuestos por el Gobierno.

Y en cualquier caso, ha destacado que le “sorprendería mucho” que el Ejecutivo comunitario hiciese “una valoración negativa” de unos PGE que contienen un objetivo de déficit que es “más estricto” que el que se incluía en el borrador presupuestario enviado en octubre.

Además, la ministra ha recordado que los PGE “suponen una disciplina fiscal superior” a la que se ejecutaría en un escenario en el que hubiese que prorrogar las cuentas de 2019. “La Comisión Europea nos ha animado a seguir adelante y a que se adopten estos Presupuestos tal y como está previsto”, ha asegurado.