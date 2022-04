Los cubiertos son algo imprescindible en todas las casas. Muchas veces no lo pensamos pero se utilizan a diario, por lo que resulta esencial tener cubiertos que sean de calidad y aunque generalmente las mejores cuberterías tienen un precio que puede ser ligeramente elevado, no es el caso de las que podemos encontrar en Ikea donde de hecho, tienen una que es una auténtica ganga. Descubre ahora la cubertería de Ikea por 6 euros que no puedes dejar pasar.

La cubertería de Ikea por 6 euros

En Ikea tienes ahora grandes novedades para tu hogar a precios inmejorables y en lo que respecta a cuberterías, lo cierto es que la que más destaca es el set de cubiertos Mopsig que ya se ha convertido en su «top» ventas de los últimos días.

Este set de cubiertos cuenta con un total de 16 piezas entre tenedores, cuchillas, cuchara grande y cuchara para postre. Es decir, cuatro piezas de cada cubierto, de modo que estamos hablando de una cubertería que resulta de lo más completa, tanto si vives solo como si la vas a compartir con la familia. ¡Y sólo por 6 euros!.

Una cubertería de líneas básicas que está hecha de acero inoxidable por lo que además de barata es muy resistente. No hay duda de que va a ser, una de las mejores compras que puedes hacer en Ikea estos días. ¡Corre antes de que se agote!.

La cubertería Mopsig es además bastante liviana cuando se usa. La altura de cada pieza está en torno a los 24 cm de manera que notarás nada comenzar a usarla, que no cuesta manejarla y además apenas pesa nada. Por otro lado, limpiarla es realmente sencillo. Basta ponerla en el lavavajillas sin más o limpiar con un poco de agua y detergente para platos.

Es gracias a su diseño liso y sin marcas, dibujos o grietas que precisamente podremos limpiar en profundidad esta cubertería que arrasa en todas las tiendas y en la página web de Ikea. De este modo, evitaremos que la suciedad se acumule o que alguna bacteria quede «escondida» entre muescas que en este caso son inexistentes.

¿A qué esperas? No dejes que esta cubertería se agote del todo y en el caso de que lo haga o que quieras otro modelo similar pero con más piezas, estás de suerte. En Ikea tienen además del modelo Mopsig, el modelo Förnuft que es muy parecido (también realizado en acero inoxidable), contando con 24 piezas y un precio de 13 euros.