¿Cuánto perderás si te jubilas antes? La tabla que muestra cómo afectará a tu bolsillo

Jubilarse en España a los 65 años con el 100% de la prestación cada vez es más complicado y por ello muchas personas se agarran a la jubilación anticipada con el objetivo de poder retirarse unos meses antes a cambio de una penalización en la ayuda mensual. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones viene desde los últimos años endureciendo estas ‘multas’ a los que se quieran jubilar antes y bonifica a los que alarguen su periodo laboral. Todo con el objetivo de hacer viable un sistema de pensiones que pende de un hilo.

España realizó el pasado mes de agosto su gasto récord en pensiones de 12.828,7 millones de euros (un 6,5% más que el agosto de 2023) en 10,2 millones de pensiones. Estos números han engordado después de la subida del 3,8% programada para 2024 y estos datos irán creciendo más el próximo año con la esperada subida de alrededor de un 3% de las prestaciones contributivas en nuestro país. Esto y el incremento del número de pensionistas hacen templar el sistema de pensiones.

La próxima llegada de la generación del baby boom (los nacidos entre 1958 y 1975) a la edad de la jubilación unido a las altas de afiliados a la Seguridad Social a la baja y los problemas con la natalidad en España son un cóctel que pone en peligro el estado de bienestar que habita en nuestro país desde hace años. Por ello desde el Gobierno vienen endureciendo desde hace años las condiciones para acceder a la jubilación ordinaria además de también endurecer las penalizaciones a los que opten por la jubilación anticipada. Por el contrario, bonifica a los que quieran trabajar más allá de los 56 años.

Todo sobre la jubilación anticipada

Retirarse en España antes de los 65 años es posible gracias a la jubilación anticipada voluntaria, que ofrece la posibilidad a los trabajadores a jubilarse antes de los 65 años cumpliendo con una serie de condiciones y otra de penalizaciones. Las personas que quieran jubilarse de forma anticipada tendrán que tener un mínimo de 35 años cotizados a la Seguridad Social y dos de ellos han tenido que ser en los últimos 15 años previos a la jubilación.

Así que los que quieran jubilarse en 2024 con hasta 24 meses de antelación lo podrán hacer si cumplen con 38 años cotizados en la vida laboral, mientras los que no cumplan con estos requisitos tendrán que esperar a los 64 años y seis meses. Estos no podrán cobrar nunca el 100% de la base reguladora ya que en función de los años cotizados y la fecha que quiera adelantar la jubilación, se cumplen una serie de penalizaciones que pueden ira a parar del 2,81% en el mejor de los casos al 21% que se puede restar de la prestación.

La tabla de penalizaciones si te quieres jubilar antes

La Seguridad Social establece una serie de penalizaciones que van en función de la fecha que quieras reducir la jubilación y los meses que se adelanten. Por ejemplo, para las personas que hayan cotizado hasta 44 años y seis meses y quiera jubilarse con 63 años tendrá un 13% de reducción en su prestación por jubilación. Si los que cumplan estos requisitos de cotización y quieran adelantar un mes su jubilación será de 2,81%.

Peor serán las penalizaciones para los que tengan menos de 38 años y 6 meses cotizados. Los que la quieran adelantar un mes tendrán un 3,26% de penalización mientras que los que se quieran jubilar a los 63 con estos años cotizados la penalización será de un 21% del total de la base reguladora.

Las bonificaciones si retrasas la jubilación

El Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones también tiene establecidas una serie de bonificaciones para las personas que pasen de los 65 años y quieran seguir cotizando a la Seguridad Social. Todo con el objetivo de lograr un pequeño ahorro y darle un respiro a la hucha de las pensiones. Estos incentivos pueden ser de dos tipos y de los que se puedan beneficiar todo tipo de trabajadores que lleguen a la edad ordinaria de jubilación.

Complemento del 4% sobre la base reguladora por cada año completo cotizado tras cumplir la edad para tener acceso a la jubilación ordinaria.

Pago único por cada año de demora que puede ir de los 5.000 a los 12.000 en función del importe de la pensión y los años cotizados.

Opción mixta para que retrasen la jubilación dos años.

Sobre esta hipotética ayuda del Gobierno el economista Gonzalo Bernardos avisó en La Sexta. «¿Sale a cuenta estar más tiempo jubilado? Hagamos cuentas. Si me pagan un 4% más por cada año que se alargue la vida laboral significa que para que sea rentable tengo que vivir 25 años más desde que me he jubilado. Cuidado que puede salir así así. Para las mujeres les puede salir bien porque tienen una supervivencia mayor y para los hombres no», avisó el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona.