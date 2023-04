La intención de la presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, puesta por Moncloa tras forzar el cese de José Manuel Pérez Tornero en septiembre de 2022, de obligar a la dimisión de los directivos de la cuerda del ex presidente de la Corporación no sólo fracasó en el consejo de marzo, como publicó este diario, sino también dentro de la cúpula actual de la compañía, que gestionan el día a día de la cadena, donde hay críticas a Sánchez por tener abierta una suerte de caza de brujas que no beneficia a RTVE.

«No tenemos una situación buena de audiencias y es el momento de centrarse en eso, no en generar más conflictos internos que nos desvían de lo que tenemos que hacer: subir las audiencias», señalan fuentes internas. «No dudo de que Elena Sánchez tiene derecho a nombrar su equipo y si quiere cambiar al número dos, pues tendría derecho a hacerlo. Pero este lío con el ex presidente Pérez Tornero por dudas en unas dietas de 10.000 euros nos descentran de lo importante», explican.

El origen del conflicto es un informe de Hacienda -«teledirigido por Moncloa», aseguran desde una de las partes-, en el que pone el foco en unos gastos de dos directivos de la cadena que fueron nombrados por Pérez Tornero y que Elena Sánchez quiere sustituir. Las dudas generadas por Hacienda las ha utilizado la presidenta interina para tratar de lograr su objetivo: poner a sus hombres de confianza en esos puestos. Uno de ellos es Alfonso Morales, número dos de la cadena.

Sin apoyos

Elena Sánchez ya ha pedido a Morales que dimita en dos ocasiones, sin éxito, y en el consejo de marzo de la cadena incluyó en el orden del día la votación para poder despedir a estos dos directivos. El problema es que Sánchez no tiene el control del consejo porque uno de los consejeros socialistas, Ramon Colom, no le apoya en este asunto y el del PNV, Juanjo Baños, tampoco. Estos dos, sumados a los tres del PP, tumbaron la propuesta.

Sí votan a favor de Sánchez en los temas de contenidos, de nueva programación de la cadena. Por ejemplo, en la vuelta del Grand Prix para este verano, aprobado en el consejo de abril, celebrado en Barcelona. Pero en lo referente a cambiar de directivos, Sánchez está sola.

«Si se tiene que hablar con Pérez Tornero, pues que se hable y se pacte lo que se tenga que pactar, pero no es momento de airear problemas internos por 10.000 euros de dietas cuando tenemos que preocuparnos de otras cosas», sentencian las fuentes consultadas.