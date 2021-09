Como cada semana son muchas las personas que aprovecharán este viernes, sábado y domingo para ir a hacer sus compras en El Corte Inglés ya que no es solo uno de los comercios con mayor número de tiendas en nuestro país sino también porque en él encuentras de todo, destacando para estos días su sección de supermercado. Conozcamos entonces ahora de qué modo El Corte Inglés revienta el mercado con las ofertas que tiene del 1 al 3 de octubre.

Si has pensado en ir a El Corte Inglés este fin de semana, pero no solo para llenar la cesta o el carro de la compra sino también para hacerte con algunas de sus ofertas de fin de semana no te pierdas la selección que hemos preparado porque estamos seguros que vais a querer ir a por todo ello.

Solomillo extra de cerdo

Comenzamos el repaso de las ofertas de El Corte Inglés para este anuncio comprando el solomillo extra de cerdo que este fin de semana encontraréis en oferta en su supermercado. Perfecto para por ejemplo preparar un solomillo con salsa de cebolla, se vende en formato ahorro con dos piezas envasadas al vacío y un peso apróximado de 900 gramos. El precio de la bandeja es de más de 7 euros pero está de oferta a 5,27 €.

Salmón noruego

Aprovecha también para comprar un poco de salmón, perfecto para hacer todo tipo de recetas este fin de semana. El Corte Inglés tiene en oferta el salmón noruego del norte que podemos comprar al corte que más nos guste, en filetes, rodajas o lomos. Se vende a un precio de 12,99 € / Kilo y si gastas más de 25 euros te hacen un regalo de 5 euros de compra.

Cesta de melocotón amarillo

La temporada de melocotón finaliza en septiembre pero todavía podemos encontrar el melocotón amarillo de El Milagro que se vende en bandeja de cuatro unidades de 1,1 kilos a un precio de oferta 4,95 €.

Serum Estée Lauder

Además de las ofertas de supermercado que encontraremos este fin de semana en El Corte Inglés, se celebran ahora sus llamados «Días de Belleza» , de modo que podemos encontrar grandes descuentos y ofertas en los productos de belleza de primeras marcas como por ejemplo Esteé Lauder. Puedes entonces aprovechar para comprar su famoso sérum Advanced Night Repair que cuenta con un precio que supera los 120 euros pero gracias a su descuento de casi el 40% solo nos va a costar 73, 85 euros.

Zapatillas New Balance

También en oferta está el calzado deportivo de El Corte Inglés, por lo que no lo dudes y elige este fin de semana unas nuevas zapatillas como estas de New Balance. El modelo 373 New Balance que cuestan 80 € y que podemos comprar a mitad de precio por lo que nos van a costar solo 40 €.