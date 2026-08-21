Corre a Lidl antes de que se agoten: las nuevas fundas nórdicas ideales para el otoño que parecen de diseño y son realmente económicas

Septiembre está cada vez más cerca y, aunque todavía quedan días de calor, es el momento en el que muchas casas empiezan a prepararse para el cambio de estación. En nada nos daremos cuenta de como la ropa de cama ligera irá dejando paso poco a poco a tejidos más apropiados para las noches frescas y renovar el dormitorio no tiene por qué implicar gastar demasiado. De hecho Lidl se ha adelantado al otoño con una seri de fundas nórdicas que son ideales.

La cadena alemana tiene unas fundas nórdicas de microfibra que llaman la atención tanto por sus estampados como por su precio. Cuestan 9,99 euros y están disponibles en varios diseños, desde opciones florales hasta el clásico paisley. Una forma sencilla de cambiar por completo el aspecto de la cama por menos de diez euros pero no sólo eso, sino que Lidl ha apostado por una composición pensada para el uso diario. La ropa de cama está confeccionada en microfibra de poliéster reciclado, puede lavarse a 60 grados y admite secadora. Además, el tejido es transpirable, agradable al tacto y de secado rápido, características especialmente prácticas cuando las temperaturas empiezan a bajar.

Las fundas nórdicas de Lidl que son ideales para otoño

Una de las cosas que más destaca de esta novedad es la variedad de modelos entre los que elegir. Son cinco, entre Paisley rosa, Flor rosa, Flor azul, Paisley azul y Reversible azul claro. Con esos estampados podemos jugar con estilos bastante diferentes sin necesidad de cambiar el resto de la decoración del dormitorio. Los diseños paisley son probablemente los que tienen una estética más clásica. Este estampado, reconocible por sus formas curvas y ornamentales, aparece tanto en rosa como en azul. Son dos alternativas que pueden encajar bien en habitaciones de tonos neutros, donde la ropa de cama se convierte fácilmente en el elemento que concentra el color.

Para quienes prefieren los motivos botánicos están Flor rosa y Flor azul. A ellos se suma el modelo reversible azul claro, mucho más discreto y fácil de combinar. De esta manera, la colección no se limita a un único estilo y ofrece alternativas tanto para quienes buscan estampados marcados como para quienes prefieren una cama visualmente más sencilla. Todas comparten, además, un ligero efecto brillante que aporta al tejido un acabado más cuidado y ayuda a conseguir esa apariencia de ropa de cama de diseño pese a su reducido precio.

Qué incluye la ropa de cama de microfibra de Lidl

El conjunto está pensado para camas que utilicen una funda de edredón de aproximadamente 150 x 220 centímetros. También incorpora una funda para almohada de unos 45 x 110 centímetros, por lo que conviene comprobar las medidas de la cama y la almohada antes de comprarlo. Lidl ha optado por diferentes tipos de cierre según la pieza. La funda del edredón incorpora una cremallera YKK, mientras que la de almohada utiliza un cierre de solapa. La cremallera facilita especialmente una tarea que no siempre resulta cómoda: colocar y retirar el relleno nórdico cuando toca lavar la funda.

Otro dato que proporciona la cadena es la densidad del hilo, que se sitúa en 274. El tejido está elaborado íntegramente con poliéster reciclado y la marca señala que su fabricación se realiza en condiciones de trabajo socialmente responsables. La microfibra aporta algunas ventajas interesantes para una prenda que tendrá un uso frecuente durante los próximos meses ya que es agradable al tacto y se seca rápidamente, algo especialmente útil en otoño e invierno, cuando tender grandes piezas de ropa dentro o fuera de casa puede resultar bastante más complicado que durante el verano.

Transpirables y fáciles de lavar

No todo es una cuestión de estampados. En la ropa de cama también importa cómo se comporta el tejido durante la noche. Estas fundas están diseñadas para ofrecer una transpiración óptima, de manera que ayuden a mantener una temperatura agradable mientras se duerme. El mantenimiento tampoco exige cuidados complicados. Pueden meterse en la lavadora a una temperatura máxima de 60 °C y también en la secadora, siempre a baja temperatura. Y a la hora de plancharlas debe utilizarse igualmente una temperatura baja.

Cambiar textiles es uno de los recursos más sencillos para darle otro aspecto a una habitación sin renovar muebles ni realizar grandes compras. En este caso, los estampados de estas fundas de Lidl permiten introducir tonos rosas, azules y motivos florales por 9,99 euros. Y además, llegan en un momento oportuno ya que a medida que se acerque el otoño, el edredón volverá a ocupar su sitio en muchos dormitorios y contar con una segunda funda facilita alternar juegos cuando uno está en la lavadora. De este modo, por precio, diseño y facilidad de mantenimiento, esta propuesta puede convertirse en una de esas compras sencillas que solucionan la renovación de la cama de cara a la nueva temporada.