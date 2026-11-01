Colas en Lidl por el limpiador a vapor de mano que promete dejar la casa impecable sin necesidad de productos químicos

Limpiar a fondo determinadas zonas de la casa suele acabar exigiendo más tiempo del previsto. Es algo que nos puede pasar con las juntas del baño, los rincones de la cocina, la grasa que se acumula alrededor de los fogones o algunas zonas del sofá que no quedan bien con una simple bayeta, y provoca el que tengamos que recurrir continuamente a productos específicos y muchas veces, tampoco son eficaces.

Por este motivo destaca tanto el que hayamos encontrado un aparato que parece que sí que puede acabar con la suciedad de todos los rincones señalados y más. Se trata del limpiador a vapor de mano Silvercrest SDR 1050 D2, disponible en el bazar online de Lidl y que es un electrodoméstico compacto que utiliza únicamente agua para generar vapor caliente a un precio de sólo 22,99 euros. Su tamaño permite utilizarlo tanto en casa como en el coche y, además, incluye varios accesorios para adaptarlo a superficies diferentes.

Colas en Lidl por el limpiador a vapor de mano que promete dejar la casa impecable

La principal ventaja de este tipo de aparatos es precisamente su funcionamiento. Basta con llenar el depósito, esperar unos minutos y utilizar el chorro de vapor sobre la superficie que queremos limpiar. En este caso, el modelo de Silvercrest tarda aproximadamente tres minutos en calentarse, por lo que puede utilizarse prácticamente en cualquier momento sin demasiada preparación previa. El vapor ayuda a reblandecer la suciedad y facilita después su retirada, algo especialmente útil en zonas pequeñas o difíciles de alcanzar.

Es precisamente ahí donde una vaporeta de mano como esta de Lidl puede resultar más cómoda que una de gran tamaño. No hace falta sacar una máquina pesada ni preparar una limpieza completa de la vivienda. Puede utilizarse para una tarea concreta y guardarse después sin ocupar demasiado espacio. Además, otro punto interesante es que no necesita detergente para funcionar. El aparato genera el vapor directamente a partir del agua del depósito, lo que permite reducir el uso de productos químicos en determinadas tareas de limpieza.

Esto no significa que sustituya por completo a los productos habituales que utilizamos en casa, pero sí que puede evitar tener que recurrir constantemente a sprays, desengrasantes o limpiadores específicos cuando lo que buscamos es desprender suciedad acumulada o refrescar una superficie compatible con vapor.

Siete accesorios para diferentes zonas de la casa

El limpiador de Lidl incluye un juego de siete accesorios, uno de los aspectos que amplía bastante sus posibilidades de uso. Las boquillas permiten dirigir el vapor de forma más precisa hacia juntas, esquinas, bordes o pequeñas superficies donde cuesta trabajar con un paño. Puede utilizarse, por ejemplo, en determinadas zonas de la cocina y el baño, pero también en otros puntos de la casa siempre que el material admita este tipo de limpieza, tal y como es el caso por ejemplo, del sofá o de un sillón.

Eso sí, como siempre que se utiliza vapor sobre tejidos, conviene comprobar antes las recomendaciones del fabricante del mueble o probar en una zona poco visible. No todos los materiales reaccionan igual ante temperaturas elevadas y es preferible asegurarse antes de aplicar el chorro directamente.

También puede utilizarse en el coche

Silvercrest plantea este modelo tanto para el hogar como para el cuidado de vehículos, algo que aumenta bastante su utilidad. El interior de un coche está lleno de pequeños huecos y zonas que suelen resultar incómodas de limpiar. Bordes, esquinas, algunas partes del salpicadero o determinadas superficies pueden beneficiarse de un chorro de vapor concentrado, siempre respetando las indicaciones de cada material.

Su formato de mano facilita además moverlo con bastante libertad. Al no tratarse de una máquina grande, resulta más sencillo acercarla a zonas concretas y trabajar durante unos minutos sin tener que preparar demasiado. El depósito tiene una capacidad aproximada de 250 mililitros, una cantidad pensada precisamente para este tipo de trabajos puntuales. No está diseñado para limpiar toda una casa de una sola vez, sino para actuar sobre zonas concretas donde interesa concentrar el vapor.

Una potencia de hasta 1.050 vatios

Aunque se trata de un aparato compacto, la potencia se sitúa entre los 900 y los 1.050 vatios. La presión de vapor oscila entre 2,8 y 3,5 bares, suficiente para generar un chorro concentrado y trabajar sobre suciedad adherida en pequeñas superficies. Más allá de las cifras, lo interesante está en la combinación entre tamaño, rapidez de calentamiento y facilidad de uso. En apenas unos minutos puede estar preparado para limpiar una junta, una zona del baño o una mancha concreta sin tener que organizar una limpieza más larga.

Silvercrest también ha incorporado dos sistemas de seguridad importantes en un aparato que trabaja con agua caliente y presión. Dispone de seguro para niños y de protección contra el sobrecalentamiento. Conviene, en cualquier caso, seguir las precauciones habituales, evitar dirigir el vapor hacia la piel y asegurarse de que el aparato se ha enfriado antes de manipular el depósito.

El limpiador de Lidl cuesta 22,99 euros

El precio es probablemente uno de los puntos que más llaman la atención de este modelo. El Silvercrest SDR 1050 D2 se vende por 22,99 euros en el bazar online de Lidl, una cantidad bastante baja para un electrodoméstico que puede utilizarse en diferentes zonas de la casa. No pretende sustituir a una limpiadora de vapor grande ni está pensado para trabajos profesionales. Sino que su función es mucho más concreta y por poco precio, nos permite disponer de un aparato pequeño, rápido y manejable para esas limpiezas que suelen resultar incómodas con los métodos habituales.