Adiós a las aspiradoras con cable aparatosas: Lidl revoluciona el mercado con el aparato de limpieza de 600 W de potencia por menos de 30 euros

Durante años, las aspiradoras han sido uno de esos electrodomésticos que, aunque imprescindibles, no han cambiado demasiado en su diseño y siempre las vemos como aparatos grandes, con cable, difíciles de guardar y, en algunos casos, bastante pesadas. Sin embargo, en los últimos tiempos han ido apareciendo alternativas más compactas y prácticas que han cambiado esa idea.

Aun así, muchas de esas opciones tienen un problema evidente: el precio. Los modelos más cómodos o versátiles suelen moverse en cifras bastante más altas de lo que muchos están dispuestos a pagar por un aparato de limpieza. Por eso, cuando aparece una opción económica que promete cumplir con lo básico sin complicaciones, despierta bastante interés. Es lo que está ocurriendo con una aspiradora que Lidl ha puesto a la venta bajo su marca Silvercrest y que, por menos de 30 euros, plantea una alternativa sencilla pero funcional que nadie quiere dejar escapar.

Lidl revoluciona el mercado con el aparato de limpieza de 600 W

Más allá del precio, uno de los puntos que llama la atención de este nuevo aparato de limpieza de Lidl es que no se trata de una aspiradora tradicional al uso, sino que en realidad, estamos ante un modelo 2 en 1 que puede utilizarse tanto como aspiradora de mano como de suelo.

Esto, en la práctica, significa que no hace falta tener varios aparatos para distintas tareas. Se puede usar para limpiar el suelo de forma rápida, pero también para zonas más concretas como el sofá, rincones o superficies pequeñas donde un modelo grande resulta incómodo. Ese enfoque es el que hace que este tipo de aspiradoras estén ganando terreno ya que no buscan sustituir a todo, sino resolver lo cotidiano.

Ligera y fácil de manejar

Otro detalle que se nota desde el primer momento es el peso ya que con algo más de 1,3 kilos, se sitúa bastante por debajo de muchas aspiradoras convencionales, lo que facilita el manejo y evita esa sensación de tener arrastrar el aparato por la casa. Por otro lado, el tubo telescópico de aluminio también ayuda en ese sentido ya que se puede ajustar según la altura o el uso, algo que parece menor pero que acaba marcando la diferencia cuando se utiliza a diario.

Además, el hecho de que se pueda desmontar rápidamente permite pasar de un formato a otro sin complicaciones, algo que en otros modelos suele ser más engorroso.

Potencia suficiente para lo habitual

En cuanto a rendimiento, cuenta con 600 W de potencia. No es una cifra pensada para limpiezas profundas en alfombras muy densas o suciedad complicada, pero sí encaja bien con lo que la mayoría necesita en el día a día. De hecho, cualquier tipo de suelo duro, alfombras ligeras, polvo acumulado o pequeñas suciedades se pueden gestionar sin problema con este tipo de potencia. Es decir, no pretende competir con modelos profesionales, pero tampoco se queda corta en un uso doméstico normal.

Además, utiliza tecnología ciclónica, lo que elimina la necesidad de bolsas. El polvo se acumula en un depósito de unos 450 ml que se vacía de forma sencilla, sin tener que comprar recambios ni complicarse demasiado.

Un diseño práctico, sin complicaciones

La aspiradora 2 en 1 de Lidl incluye también una boquilla para suelos y un accesorio para ranuras, suficiente para cubrir las necesidades más habituales en casa. No es un kit enorme de accesorios, pero tampoco lo necesita para el tipo de uso al que va dirigido. Por otro lado, el cable, de unos 6 metros, ofrece bastante margen de movimiento sin tener que cambiar de enchufe constantemente, algo que sigue siendo una ventaja frente a muchos modelos inalámbricos que dependen de la batería.

Filtro EPA y nivel de ruido contenido

Otro punto a tener en cuenta es el sistema de filtrado. Incorpora un filtro EPA, que ayuda a retener partículas de polvo y a mejorar el aire de salida, algo que se valora especialmente en hogares con alergias o mascotas. En cuanto al ruido, se sitúa por debajo de los 80 decibelios, dentro de lo habitual en este tipo de dispositivos. Es decir, que no es silenciosa, pero tampoco especialmente molesta.

El precio que hace que esté arrasando

Aquí es donde realmente destaca. Por 27,99 euros, es complicado encontrar algo similar en el mercado si bien la mayoría de aspiradoras, incluso las más básicas, superan con facilidad esa cifra. Y si se busca algo versátil o ligero, el precio suele subir bastante más. Esto hace que se convierta en una opción interesante para quien no quiere gastar mucho pero sí necesita un aparato funcional para el día a día.

¿Sustituye a una aspiradora tradicional?

Probablemente no en todos los casos. Para limpiezas más exigentes o viviendas grandes, puede quedarse algo justa, sino que funciona mejor como complemento o como solución principal en casas donde no se necesita una potencia excesiva. Y también encaja bien como segunda aspiradora, para tener a mano y usar sin esfuerzo.