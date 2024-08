Consejo de la OCU: el producto que no deberías comprar en el supermercado

Hacer la compra en el supermercado es una actividad cotidiana para la mayoría de nosotros. Al llenar nuestras cestas, solemos optar por productos que se han convertido en habituales en nuestros hogares, confiando en la calidad y el valor nutricional que prometen. Sin embargo, no siempre somos conscientes de que algunos de estos productos pueden no cumplir con las expectativas en términos de calidad y salud. Por ello, contar con la guía de organizaciones especializadas como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es esencial para tomar decisiones informadas y precisamente la OCU ha alertado sobre un producto de supermercado que quizás es mejor no comprar.

Recientemente, la OCU ha llevado a cabo un exhaustivo análisis de un producto muy común en las cestas de la compra: las natillas industriales. Este postre, amado tanto por niños como por adultos, ha sido objeto de un minucioso estudio en el que se evaluaron 33 marcas diferentes disponibles en el mercado. Los resultados del análisis son reveladores y preocupantes, destacando la necesidad de prestar más atención a lo que consumimos y de ser más críticos con los productos que compramos habitualmente. De hecho, este postre, que muchos consideran una opción deliciosa y fácil de conseguir, ha sido catalogado por la OCU como «el peor alimento» en términos de su impacto negativo en la salud debido a su alto contenido de azúcar y la presencia de numerosos aditivos artificiales.

El producto de supermercado que la OCU no aconseja

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es conocida por su dedicación a proteger los intereses de los consumidores a través de exhaustivos estudios y análisis de diversos productos en el mercado. Recientemente, la OCU ha puesto el foco en un producto ampliamente consumido en España: las natillas industriales. Este tradicional postre lácteo, popular entre adultos y niños por igual, ha sido objeto de un detallado estudio que revela preocupantes conclusiones sobre su valor nutricional y efectos en la salud.

La investigación de la OCU ha analizado 33 variedades de natillas disponibles en los supermercados más conocidos. Los resultados no son alentadores. La mayoría de estas natillas contienen alarmantes niveles de azúcar, aditivos artificiales y una escasa cantidad de ingredientes naturales. Estos factores han llevado a la OCU a recomendar limitar al máximo su consumo, sugiriendo a los consumidores que opten por versiones caseras para tener un mayor control sobre los ingredientes y la cantidad de azúcar utilizada.

Análisis de las natillas de los supermercados

Las natillas, especialmente en su versión industrial, se presentan como una opción poco saludable debido a su alto contenido en azúcar y aditivos. Tal y como señala la OCU, un envase típico de natillas puede contener más de 22 gramos de azúcar, lo que equivale a tres sobres de azúcar. Esta cantidad se acerca peligrosamente al límite diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para niños de 7 a 12 años, que es de 25 gramos.

Además del azúcar, otro aspecto preocupante es la gran cantidad de aditivos y aromas artificiales presentes en las natillas. Estos ingredientes no solo afectan negativamente al sabor, haciéndolo menos natural, sino que también plantean dudas sobre su impacto en la salud a largo plazo. La OCU ha identificado que muchas versiones de natillas, especialmente las de chocolate, contienen muy poco cacao natural. Para compensar esta falta de ingredientes de calidad, los fabricantes aumentan el uso de azúcar y aditivos, empeorando aún más su perfil nutricional.

Cuáles son las peores natillas de supermercado según la OCU

El estudio de la OCU destaca algunas de las peores opciones de natillas disponibles en los supermercados. Entre ellas se encuentran las natillas de vainilla de Carrefour, las natillas de chocolate Kaiku y las natillas con galleta Milbona de Lidl. Estos productos han sido evaluados negativamente en todos los aspectos, desde su contenido nutricional hasta la calidad de sus ingredientes.

Alternativas saludables

Ante estas preocupantes revelaciones, la OCU recomienda a los consumidores evitar el consumo habitual de natillas industriales y optar por versiones caseras. Preparar natillas en casa permite un mayor control sobre los ingredientes utilizados, reduciendo así la cantidad de azúcar y evitando el uso de aditivos artificiales. Para aquellos que buscan una opción rápida y saludable, existen recetas sencillas de natillas caseras que utilizan ingredientes naturales como leche, huevos y cacao puro.

En conclusión, el informe de la OCU pone de manifiesto la necesidad de ser más conscientes y críticos con los productos que compramos en el supermercado. Las natillas industriales, a pesar de ser un postre popular y conveniente, presentan riesgos significativos para la salud debido a su alto contenido de azúcar y aditivos. Optar por versiones caseras no solo mejora la calidad nutricional del postre, sino que también permite disfrutar de un sabor más auténtico y natural. La OCU continuará su labor de análisis y divulgación para asegurar que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y saludables.