Conoce la empresa que te da una nueva vida

Se trata del caso de José Julián León, residente de La Laguna en Santa Cruz de Tenerife con una deuda que ascendía a los 17.000€.

Cuidaba de su madre que estaba enferma, no podía trabajar, sus hermano no le ayudaban y no tenían buena relación. Se ha visto solo y desesperado por parte de su familia.

Este soñador ha querido explicarnos sobretodo lo bien que se han portado con él el equipo de Repara Tu Deuda, está profundamente agradecido con ellos y sobre todo destaca una palabra «son buenas personas» y eso siempre se puede traducir en grandes profesionales.

«Se han portado muy bien conmigo, han tenido flexibilidad, han estado en todo momento preocupados por mí. Me han sacado de este pequeño encierro que me hicieron por firmar cosas que no debería de haber firmado y me vi muy agobiado. Ellos me han sacado y siguen haciéndolo, siguen luchando por mí. Son buena gente todo el equipo de Repara Tu

Deuda. Estoy sorprendido porque por una vez en mi vida veo que hay personas buenas todavía y personas en las que se puede confiar, que quieren ayudarte a que tengas un nivel de vida, dentro de lo que cabe, que te puedas defender» comentaba José Julián emocionado.

Durante el programa Cárdenas no pudo evitar recordar el caso de aquella mujer a la que fue a darle la carta en la que quedaba completamente libre de deudas y se ponía a llorar mientras le comentaba «Javier, ahora le podré comprar un regalito a mi nieta». Ya que cuando era su cumpleaños todos la apoyaban con algún regalo y ella no podía.

Si por cualquier cosa crees que estás cerca de que tu negocio no vaya bien y tengas que cerrarlo, habla ya con Repara Tu Deuda para evitar que te encuentres en esa tesitura de que lo puedas perder todo. Ellos son especialistas en prevenir cualquier tipo de situación que pueda desencadenar en consecuencias más desagradables como la pérdida de un piso.

Llama al 900 831 652 o entra en reparatudeuda.es.