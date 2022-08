La confianza en el futuro de los empresarios españoles es la peor de las grandes economías europeas

La confianza de los empresarios españoles en el futuro de la economía nacional es la peor de entre las grandes naciones europeas pese a que las previsiones del PIB de la eurozona sitúan a España entre los países que más van a crecer este año y el próximo -aunque seguirá sin recuperar la riqueza de antes de la pandemia hasta 2024 por el mayor desplome de 2020-. Así lo refleja el Índice de Confianza Empresarial de la OCDE del mes de julio, que deja a España por debajo de Alemania, Francia e Italia.

De acuerdo con los datos de la OCDE, la confianza empresarial en España ha bajado en julio hasta los 101.18 puntos, quedando ya al nivel que estaba en marzo de 2021 después de subir tras la debacle de 2020 por la pandemia y las restricciones impuestas en España y en Europa. La cifra es peor que en Italia -101.20 puntos-, Francia -101.34 puntos-, y Alemania -102.31 puntos-. En Reino Unido es de 102.38 puntos y en Estados Unidos, que ya está en recesión, queda por debajo de los 100 puntos.

Se da la circunstancia de que estos datos se producen pese a que España lidera las previsiones de crecimiento del PIB elaboradas por Bruselas. Los organismos prevén que sea Alemania la primera nación que entre en recesión en Europa y que España podría salvarse o sufrir la recesión más tarde que en el norte del continente.

Bruselas prevé que España crezca este año un 4% -según sus previsiones publicadas en julio- frente al 1,4% de Alemania, el 2,9% de Italia y el 2,4% de Francia. Eso sí, el hundimiento de la economía española fue mayor en el 2020 por lo que el país será el último de Europa en recuperar el nivel de riqueza previo a la pandemia, en 2024.

Sin embargo, la confianza empresarial que muestra la OCDE deja a España en último lugar de entre las grandes. Se da la circunstancia de que el Gobierno de Pedro Sánchez está enfrentado a los empresarios y apoyando incluso a través de la vicepresidenta Yolanda Díaz las movilizaciones de los sindicatos contra la patronal, CEOE.

Los sindicatos UGT y CCOO han amenazado con movilizaciones «inminentes» si los empresarios no suben los salarios, por lo que la situación no apunta a positiva: las empresas ya hay muchas que no pueden asumir más subidas de costes, pero sin subidas de sueldos el consumo de los ciudadanos bajará y la facturación de las empresas, también.

Salario Mínimo

Además, el Gobierno está anunciando subidas unilaterales del Salario Mínimo para 2023 por quinto año consecutivo y por encima incluso del 60% del salario medio, objetivo inicial del propio Ejecutivo. Este es otro motivo de enfrentamiento de Díaz con los empresarios, que insisten en que las empresas no pueden afrontar más subidas del SMI en momentos de tanta incertidumbre económica.