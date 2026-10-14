Cómo trabajar contando pingüinos en la Antártida por hasta 2.500 euros al mes: requisitos y condiciones

¿Te imaginas cambiar tu rutina por cinco meses en una isla de la Antártida rodeado de pingüinos? Esta posibilidad existe gracias a una oferta de empleo. Una organización benéfica que gestiona la histórica base de Port Lockroy. El trabajo puede alcanzar unos 2.500 euros mensuales, dependiendo del puesto, pero no consiste únicamente en observar animales, ya que exige esfuerzo físico, convivencia en condiciones aisladas y asumir tareas muy diferentes en uno de los lugares más remotos del planeta.

Un trabajo mucho más que contar pingüinos

El destino es la isla Goudier, en la península Antártica, donde se encuentra Port Lockroy, una antigua base británica establecida en 1944 y convertida en museo. Cada verano austral, un equipo reducido se encarga de mantener las instalaciones, atender a los visitantes y gestionar la tienda de recuerdos y la oficina de correos, considerada una de las más australes del mundo.

La organización cubre el viaje a la Antártida, el alojamiento, la comida y la ropa polar, pero los trabajadores deben hacerse cargo de sus propios impuestos.

Cómo es vivir en una isla antártica

Las condiciones son muy distintas a las de un empleo convencional. En Port Lockroy no hay agua corriente ni cisternas, por lo que el agua se transporta en bidones y las duchas son limitadas. El equipo comparte alojamiento, depende de la energía solar y puede pasar varios días sin recibir barcos cuando el tiempo impide las visitas.

El trabajo también requiere resistencia física, ya que hay que cargar recipientes de agua de 20 litros, mover cajas de hasta 15 kilos, retirar nieve y ayudar a desembarcar pasajeros en zonas rocosas. Los candidatos deben tener al menos 18 años, superar las evaluaciones médicas y demostrar que pueden adaptarse a la convivencia y al aislamiento.

Para qué sirve contar pingüinos

El seguimiento de la colonia de pingüinos forma parte de un estudio que comenzó en Port Lockroy en la temporada 1995-1996. Los responsables registran nidos, huevos y polluelos para estudiar el éxito reproductivo y observar cómo cambia la población con el paso de los años.

Los recuentos se realizan siguiendo un método establecido para reducir las molestias a los animales. Estos datos ayudan a comprender mejor la evolución de la colonia y contribuyen a orientar las medidas de protección de la fauna local.