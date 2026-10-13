La despidieron con 59 años y se fue a vivir a la Antártida: «Salgo de trabajar y voy a bailar a las 2 de la mañana”

La vida de May Lee dio un giro de 180º a los 59 años. Después de ser despedida de su puesto como gerente de marketing y comunicaciones en HP, dejó atrás la flexible rutina de Silicon Valley y comenzó un contrato temporal en la Antártida. Su nueva ubicación fue la estación McMurdo, donde tuvo que adaptarse a duras jornadas, temperaturas extremas y una región que no descansa.

El cambio fue complicado. Acostumbrada a horarios libres, May tuvo que ajustarse a levantarse a las 06:30 de la mañana y hacer frente a 60 centímetros de nieve para llegar al almacén de su trabajo. Su principal función es el control de inventario y la manipulación de carga. Una jornada, de lunes a sábado, que comienza temprano y finaliza a las 17:30.

Cómo es el día a día de la estación McMurdo

La jornada laboral en McMurdo arranca a primerísima hora y May comienza a trabajar a las 7:30. «A veces, si quiero dormir un poco más, me salto el desayuno. Lo bueno es que no hay tráfico: todo queda cerca y se puede ir caminando», comentó.

El trabajo se basa en recibir pedidos de otros compañeros, controlar el inventario y registrar la mercadería que llega a la estación. «Lo primero que hago es buscar a mi supervisor para saber las prioridades del día. Después, ayudo a quienes vienen a buscar artículos y registro todo en la base de datos», explicó Lee. Al inicio de la temporada, los vastos aviones C-17 transportan suministros, pero a medida que comienza el deshielo, los vuelos se realizan en aviones más pequeños.

La comida también varía con el clima. Al principio, el consumo de huevos es ilimitado, pero en cuanto aumentan las temperaturas, empiezan las restricciones. «Aun así, la comida siempre es variada y buena», declaró Lee.

Así es la vida social en la Antártida

A mitad de la tarde, la vida en McMurdo cambia radicalmente. May Lee cena en la cafetería, que es el principal punto de encuentro por el acceso limitado a Internet debido a la remotidad de la estación. «Nos sentamos juntos y charlamos sobre el día. Hay una vida comunitaria muy activa», expuso.

Los sábados, el ocio nocturno puede extenderse hasta altas horas de la madrugada en las discotecas de la estación, aprovechando que durante el verano la luz del sol dura prácticamente todo el día. «Puedes salir a las 2 de la mañana y parece de día», dijo Lee.

El domingo, el único día libre

El domingo es el único día sin trabajo y cada uno se organiza como considere. May Lee aprovecha para recuperar horas de sueño y suele llegar tarde al brunch, en el que encuentra mayor variedad de productos, incluidas numerosas variedades de quesos.

Mientras algunos hacen senderismo o salen a correr, ella opta por preparar su programa de radio y planificar la semana. Por la noche, acude a las conferencias científicas que se dan en el comedor principal, una tradición dominical en McMurdo.

Tras una satisfactoria primera experiencia en 2025, May Lee decidió volver a la Antártida este año con el propósito de asumir un nuevo puesto como ingeniera de transmisiones. «Estoy deseando regresar este año para trabajar en ese rol», concluyó.