Colas en Mercadona por conseguir el chocolate más deseado: en Lidl fue un éxito

Mencionar las palabras «chocolate Dubai» nos hace pensar directamente en la viralidad que ha tenido, y sigue teniendo, este chocolate en redes sociales y como no, en los supermercados. Las versiones lanzadas por cadenas como Lidl han tenido un éxito arrollador, pero su fórmula y su precio, replicaban principalmente a este famoso chocolate. Sin embargo, Mercadona ha querido ir un paso más allá y lanzar un nuevo chocolate al estilo del de Dubái pero con pequeños matices que lo convierten en un producto único y diferente y además, a un precio mucho más económico.

Dentro de su ya famosa gama FuSion, Mercadona incluye ahora el nuevo chocolate blanco Hacendado, que además lleva una crema pistacho y masa filo tostada. Un nuevo chocolate que ya arrasa en todos los Mercadona, no sólo porque nos lleve directamente a lo mejor del chocolate Dubai, sino porque sorprende con su llamativo color verde por fuera, aunque sea de chocolate blanco, y por su sabor exquisito mezclando a la vez, cremosidad y una textura crujiente que es irresistible al paladar. Un producto que no deja indiferente a nadie y que ya se ha convertido en todo un imprescindible para amantes del chocolate, del dulce y también, para aquellos Jefes a los que les gusta sorprenderse con cada novedad lanzada por la cadena valenciana. Tanto es así que las opiniones favorables y vídeos de prueba no paran de sucederse en redes, y además comenzamos a ver las estanterías vacías.

Así es el nuevo chocolate de Mercadona

El nuevo chocolate Hacendado de Mercadona, acaba de llegar a las tiendas a un precio de 1,95 euros para una tableta de 105 gramos y ya se ha convertido en su novedad más vendida. El envase, en tonos verdes con detalles orientales, llama la atención incluso desde lejos y lo convierte en lujo asequible que muchos ya han bautizado como el capricho del mes.

El fenómeno del chocolate Dubai

El origen de esta fiebre no está en España, sino en Oriente Medio, donde la combinación de pistacho con chocolates de alta calidad es toda una tradición. El chocolate Dubai original mezcla ingredientes como masa filo triturada, crema de pistacho y una cobertura generosa de chocolate blanco, evocando los dulces típicos de esa zona del mundo. El resultado es un bocado crujiente, cremoso y dulzón que se ha vuelto adictivo para muchos.

En Lidl, la versión de esta delicia fue un éxito absoluto. Se agotó en menos de 24 horas en muchos establecimientos, provocando búsquedas masivas, reventas e incluso rumores de importación. No era raro ver en TikTok o Instagram vídeos de usuarios saboreando el dulce con emoción, o mostrando su decepción por no haber llegado a tiempo. Era cuestión de tiempo que otras cadenas reaccionaran.

Mercadona entra en juego con Hacendado

Como suele ocurrir, Mercadona no ha querido quedarse atrás. Con la marca Hacendado como aliada y su habitual precisión a la hora de interpretar lo que pide el cliente, han lanzado su propia versión: el chocolate FuSion con pistacho. El diseño es como decimos atractivo, con una caja verde decorada con motivos geométricos y orientales, y en su interior, una tableta dividida en porciones con una textura suave en el exterior y un crujido inesperado en cada bocado.

El contenido es claro: más de un 50 % de chocolate blanco, un 13 % de pistacho y una base que simula esa masa triturada tan característica del dulce árabe. Todo envuelto en una tableta elegante que recuerda más a una joya culinaria que a una simple chocolatina de supermercado. Y el veredicto del público no ha tardado en llegar.

El chocolate más viral en redes

View this post on Instagram A post shared by 𝐌𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐁𝐀𝐄𝐙𝐀 (@mario_baeza)

Uno de los primeros en probarlo ha sido @mario_baeza, popular en TikTok por sus reseñas de todo tipo de productos de supermercado. «Crujiente, sabor tostado, pero me sabe muy poquito a pistacho», decía, dándole un 6,5 sobre 10. “Por euro y pico, si os queréis quitar el monillo del chocolate de Dubái y no lo habéis probado, aquí tenéis una opción”, añadía.

Otros usuarios, como @busosreview, han sido más entusiastas: “Está muy, muy relleno. La masa filo sorprende. A 1,95 no nos vamos a poner exquisitos. La verdad es que está muy bueno”.

View this post on Instagram A post shared by Busosreview (@busosreview)

También @cookcineme lo han probado y en su caso han sentenciado con una nota más que clara: «un diez».

View this post on Instagram A post shared by Alex Martínez y Alba Tomás (@cookcineme)

Con estos vídeos, quedan claras dos cosas: por un lado que si eres fan del pistacho y disfrutas con texturas contrastadas, probablemente este chocolate FuSion te enamore. Y por otro, que posiblemente sea el nuevo producto que Mercadona agote en pocos días desde su lanzamiento como ya le ha ocurrido con otras novedades a lo largo de su historia.

La diferencia ahora es que se trata de un chocolate que ya de por sí, es conocido y viral y que en esta nueva versión de Mercadona y por sólo 1,95 euros, da un paso más allá para seguir siendo tendencia en nuestro país. Entonces, ¿a qué estás esperando para probarlo?.