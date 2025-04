Un chino revela de dónde sacan el dinero para abrir tantas tiendas en España: «A la que alguien hable mal…»

Durante años, muchos españoles se han preguntado cómo es posible que haya tantos bazares, restaurantes y tiendas regentadas por ciudadanos chinos en España. Desde pequeños pueblos hasta grandes ciudades, su presencia está más que presente, y la aparente rapidez con la que abren negocios ha dado pie a todo tipo de comentarios, rumores y suposiciones. ¿Reciben ayudas especiales? ¿Tienen algún tipo de ventaja fiscal? ¿Por qué abren tantos negocios y tan rápido?.

El interés por la comunidad china y su forma de emprender en nuestro país no ha dejado de crecer. Sus negocios forman ya parte del paisaje habitual en muchas calles, pero también han sido blanco de bulos. Por este motivo, dos jóvenes influencers chinos afincados en España, Chickenpapi y Jiajunyin, han querido explicar desde dentro cómo funciona de verdad esta red económica. A través de su podcast Un chino y medio, ambos comparten experiencias personales, anécdotas culturales y, sobre todo, mucha información real sobre lo que viven sus compatriotas al llegar a España. En uno de sus episodios más comentados, los creadores hablaron sin filtros sobre cómo un chino es capaz de abrir tantas tiendas y negocios, y lo que han contado ha desmontado más de un mito.

Un chino revela de dónde sacan el dinero para abrir tiendas en España

Uno de los primeros puntos que aclararon en su charla fue que no existe ningún tipo de convenio especial con España que les permita no pagar impuestos. Esa idea, que muchos repiten como si fuese cierta, queda en evidencia desde el principio del episodio. De hecho, comienzan con una broma diciendo justo eso, para luego matizar que, por supuesto, se trata de un mito.

La verdadera explicación, en cambio, tiene que ver con una red de apoyo sólida que se teje entre familiares y amigos. Al llegar a España, muchos ciudadanos chinos no cuentan con grandes recursos para abrir tiendas, pero sí con algo muy valioso: una comunidad dispuesta a ayudarlos. Si alguien quiere abrir una tienda, es común que otros familiares le presten dinero para empezar. Según explican los influencers, estas ayudas no tienen intereses, no pasan por bancos y, muchas veces, tampoco por contratos escritos.

La clave es la confianza

Uno de los detalles que más ha sorprendido a la audiencia es el peso que tiene la fama dentro de la comunidad. Jiajunyin lo deja claro: «Si alguien habla mal de ti por no devolver un préstamo, esa mala reputación se expande como la pólvora y nadie más quiere prestarte dinero». Es decir, la palabra y la imagen que uno tenga valen más que cualquier documento legal. «En España se firman contratos, pero en nuestra comunidad lo que cuenta es la reputación», añaden entre risas, aunque dejando ver que lo dicen muy en serio.

¿Y si no se puede devolver el préstamo?

Como en cualquier otro grupo, también existen conflictos. No todos los préstamos acaban bien. Jiajunyin recuerda que en su propia familia hubo tensiones cuando un pariente no devolvió el dinero prestado. Su madre, enfadada, llegó a decirle que no volviera a hablar con esa persona. La situación puede ser tan incómoda como en cualquier familia, pero con la diferencia de que aquí la consecuencia no solo es emocional, sino también económica y social: perder el acceso a la red de préstamos comunitarios.

En ese sentido, la presión social funciona como un mecanismo que sustituye a los intereses bancarios o los avales legales. Y es precisamente esta forma de operar lo que ha permitido que, en muchos casos, una misma familia pueda ir creciendo poco a poco: abren un pequeño local, lo cierran y con el dinero ahorrado más algún nuevo préstamo, abren otro más grande.

¿Por qué no van a los bancos?

Otra de las preguntas habituales es por qué no piden directamente un préstamo bancario. La respuesta es bastante sencilla: muchos de los que llegan no hablan español, y enfrentarse a un contrato bancario lleno de tecnicismos resulta intimidante incluso para quienes dominan el idioma. Chickenpapi ironiza: «Si a mí me das un contrato del banco, tampoco lo entiendo, ¡imagina alguien que acaba de llegar!». A esto se suma que muchos no tienen historial crediticio ni ingresos demostrables, lo cual complica aún más las gestiones con entidades financieras.

Además, cuando los primeros miembros de la comunidad empezaron a llegar a España, ni siquiera existían herramientas de traducción automáticas como las de hoy. Ni ChatGPT, ni Google Translate. Había que apañarse como se pudiera, lo que hizo que la vía más sencilla, segura y eficaz fuese la de apoyarse en los suyos.

El efecto bola de nieve

Con cada préstamo bien devuelto, se gana más confianza. Y con esa confianza, más posibilidades de recibir nuevos préstamos. Jiajunyin lo resume perfectamente: «Si me prestas más dinero, yo tengo más poder para abrir una tienda grande, y eso hace que la bola siga creciendo». No hay misterios. Solo una cadena de favores económicos basados en la confianza y el apoyo mutuo.

Este sistema ha permitido que se levanten verdaderos imperios familiares sin recurrir a préstamos bancarios. En muchos casos, cada tienda nueva se convierte en un paso más dentro de un plan a largo plazo. Empezar con un local modesto para luego reinvertir y escalar el negocio es parte de una estrategia común que ha dado grandes resultados.