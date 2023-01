La chaqueta de ski de Lidl que ha vuelto locos a sus clientes: rebajada a un precio nunca visto

Parecía que la nieve no iba a llegar nunca este invierno, pero por fin la tenemos entre nosotros y además afectando a más zonas de España de lo esperado, así que en el caso de que las nevadas te hayan pillado por sorpresa, o si deseas ir a esquiar próximamente no puedes dejar escapar la chaqueta de ski de Lidl que ha vuelto locos a sus clientes y que está además rebajada a un precio nunca visto. Una chaqueta que resulta esencial para hacer frente a las bajas temperaturas no sólo por nieve, sino que le sacarás también partido para la lluvia y a lo largo de todo el invierno.

Lidl tiene la chaqueta ideal para esquiar

Si deseas abrigarte bien este invierno y buscas además una chaqueta que sea óptima para la práctica del esquí, nada mejor que elegir el modelo que actualmente está arrasando en Lidl y que nada tiene que envidiar a las chaquetas que venden en tiendas como Decathlon.

Se trata de la chaqueta de esquí para hombre que tiene un acolchado cálido y que además se presenta con un diseño que la hace ideal para hacer frente al frío, al margen de que nieve o no. Cuenta con un cuello subido y la capucha es desmontable. Además, dispone de un faldón antinieve para protegerte mejor mientras esquías y también ajuste de fijación lateral con cinta antideslizante.

Además, cuenta con material exterior que es repelente al agua gracias a un tratamiento que recibe el nombre de Bionic-Finish Eco, junto con bolsilllo con cremallera en la manga para el fortfait, puños ajustables con cierre antiadherente, cintura de cordón regulable para hacerla más ajustada y evitar así que entre el frío o el viento, con la parte trasera más larga para protegernos más y mejor.

Elaborada en poliéster 100% si queréis lavar esta chaqueta de Lidl podéis hacerlo en la lavadora, a una temperatura de 40 grados y sin secar en la secadora.

Si deseas hacerte con esta chaqueta que es todo un top ventas en Lidl, has de saber que se vende de forma online y que además se encuentra ahora a un precio que nunca antes había tenido. Su precio rebajado es de 24,99 euros por lo que no la dejes escapar si te gusta antes de que se agote. Disponible en color gris y amarillo así como negro y azul y en las tallas que van de la 38 a la 48.