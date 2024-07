El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha respondido a las declaraciones que ha hecho esta mañana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acerca de que «hay margen para el acuerdo» sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5.

Además, Díaz ha avanzado que espera «buena voluntad de las partes» en la reunión con sindicatos y patronal que se celebrará este miércoles.

A la salida de un acto en Burgos este martes, Garamendi ha sido preguntado acerca de si hay tiempo para llegar a un acuerdo. El presidente de la CEOE ha indicado que «lo oportuno es hacerle la pregunta a la ministra porque nosotros seguimos sentados en la mesa, pero volvemos a seguir viviendo el monólogo».

Garamendi vuelve a insistir en que «resulta que estamos en una mesa en la que ya todo está decidido y donde incluso a la ministra se le ocurren cosas nuevas. Va sumando cosas y dando titulares cada día. Nosotros no entendemos muy bien lo que se está planteando»

Además, el presidente de la CEOE ha destacado que el final del acuerdo está decidido, «cuando estamos en una mesa en la que se habla de diálogo, pero que resulta que el final ya está decidido. Nosotros seguiremos en la mesa el miércoles y trabajando»

Cuando Garamendi ha sido preguntado acerca de la propuesta que les hace Díaz, ha indicado que «no propone nada, propone que quiere 37 horas y media, propone los salarios… Cada día propone una cosa nueva. Vamos a ver qué es lo que propone el miércoles».

Nueva subida de salario mínimo

Con respecto a la nueva subida de salario mínimo que ha propuesto Díaz, en la que exigirá por ley que el SMI sea de al menos el 60 % del sueldo, Garamendi ha indicado que «nos enteramos por la prensa o por los comunicados oficiales de las cosas que ocurren cada día. Yo creo que esto es algo más serio, que estamos hablando del empleo, de la economía y de que nuestro país llegue a las cotas de futuro que queremos. Esto lo separo ampliamente de los que es la política y yo creo que son mensajes y mensajes desde el plano político»

«Tan democrático es decir sí, como decir no. Cuando los sindicatos dicen que no o se manifiestan o han estado durante años diciendo que hay que derogar la reforma laboral a nadie le sorprende, pero cuando las empresas decimos que no creemos que es algo correcto, parece que nos estamos burlando del diálogo social», ha explicado Garamendi.

«Yo reclamo la independencia que tenemos para poder decir que sí cuando es bueno para el país y no cuando no lo es. No sé qué diálogo se está hablando cuando todo está cerrado y estamos asistiendo a ese monólogo social diario», ha asegurado el presidente de la CEOE.

Renegociar los convenios colectivos

Con respecto al hecho de que aprobar la jornada laboral de 37 horas y media supondría renegociar el 70% de los convenios colectivos, el presidente de la CEOE, ha indicado que «en España hay más de 4.500 convenios colectivos y esto es abrir de raíz los convenios y la confianza que se ha gestionado».

«Hace un año, el 10 de mayo, firmamos el acuerdo nacional de convenido durante los próximos 3 años que era una estabilidad en los salarios, las horas… Y parece que ya no vale. Hay un tema de confianza… Si las empresas firmamos algo y al cabo de un año no vale», ha expuesto.

«Vamos a ver como los convenios fluyen o no fluyen, porque a ver quién firma nada si mañana el Gobierno por Real Decreto te va a cambiar las cosas», ha concluido.