CCOO, fiscalizador de los planes de igualdad de las empresas, no ha firmado el suyo en Madrid

Comisiones Obreras no cumple con la norma que le obliga a tener aprobado antes de que acabara junio el Plan de Igualdad del sindicato en Madrid. Así lo aseguran a este diario fuentes internas y así aparece reflejado en el reciente VIII Convenio Colectivo aprobado por el sindicato, donde anuncia que «procederá a la elaboración de un Plan de Igualdad». De esta forma, Comisiones Obreras, que fue designado por el Gobierno junto con UGT como fiscalizador de los obligatorios planes de igualdad de las empresas privadas, no cumple con la norma que está llamado a vigilar en las privadas y no tiene firmado el suyo en Madrid.

En marzo, cuando se cumplía el año de margen dado por el Gobierno para que estuviera firmado el Plan, un directivo de Comisiones Obreras Madrid explicó a este diario que aún no estaba acordado el Plan de Igualdad pero que la norma daba tres meses de prórroga, por lo que el plazo acababa realmente a mediados de junio. El sindicato no ha respondido ahora a las preguntas de este diario.

Se da la circunstancia por tanto de que el sindicato no ha aprobado el Plan de Igualdad al que obliga el Gobierno a todas las empresas e instituciones, bajo multas de hasta 225.000 euros, pese a que además el Ejecutivo obligó a las compañías a que obligatoriamente estos planes estuvieran pactados con los sindicatos para que fueran válidos.

En concreto, el real decreto señala que cuando no exista representación legal en la empresa se creará una comisión negociadora constituida por la representación de la empresa y una representación de los trabajadores integrada por los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresa. De hecho, no será válida su inscripción en el Registro y Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos y Planes de Igualdad (REGCON) sin la firma de las centrales sindicales.

Esta obligación de que los sindicatos estuvieran en las negociaciones de los planes de las empresas ha provocado, como publicó este diario, que hubiera un colapso en el proceso debido a la falta de efectivos de los sindicatos.

No cumple lo que exige

Pero, como ha sucedido ya con otras cuestiones, los sindicatos no cumplen internamente lo que exigen a las empresas privadas. El Plan de Igualdad de Comisiones Obreras es un ejemplo más. Como ha publicado este diario, la central que dirige Unai Sordo ha dejado de publicar los sueldos de la Ejecutiva, golpeando la transparencia que piden a otros organismos.