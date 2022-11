Un caso de increíble éxito de la empresa líder en la ley de la segunda oportunidad: 313.701,00€ de deuda cancelada

La historia de Maria Isabel Alonso Bello residente en El sauzal – Tenerife comienza hace 15 años, su ex marido tenia unas empresas. Ella tenía su casa en propiedad antes de conocer a su marido. Se casaron en gananciales y la mujer firmó un poder a su entonces marido conforme él podía administrar sus bienes, por si a alguno de los dos les pasara algo estuvieran cubiertos. Ahí fue cuando empezó todo.

«Yo no tenía nada que ver con sus empresas, yo me dedicaba a otra cosa. Yo tenía propiedades que eran herencias de mi vida. No le tocaba nada a él. Me convenció que para que él no se quedara solo, si a mí me pasara algo pues que él se quedara viviendo en mi casa, que era de mi propiedad. Yo hice ese poder por si pasaba cualquier cosa. Sus empresas fueron a pique yo no me enteré hasta al cabo de 2 años cuando me vino embargada la vivienda y entonces él me dijo que él había embargado todos mis bienes. Tenía una casa, tenía una finca y tenía 2 coches. Estaba todo embargado por las deudas de su empresa» comentaba María Isabel.

Ahí empezó su pesadilla, pero eso no es todo, él se fue del país, a Cabo Verde porque ahí tenía unos negocios allí. Todo era mentira. Él se fue y ella tuvo que ir a localizarlo porque quería que le firmara los papeles del divorcio porque si no ella podía seguir teniendo problemas de deudas si no firmaba los papeles. Finalmente así lo consiguió. Le empezaron a venir acreedores, ella tuvo que pagar muchas deudas. Profesionalmente a ella le hundió, porque cada empresa en la que ella trabajaba le venía una carta conforme ella debía dinero y tenían que embargarla, pero en esa batalla de lucha de 15 años luchando por fin encontró a Repara Tu Deuda.

«Después de que ya empezamos con la ley de la segunda oportunidad nunca pensé que fuera posible, no me fiaba de nada. Pero cuando me dieron la noticia, no me lo creía. No podía ser que yo pudiera estar liberada después de tantos problemas. Porque es como que no crees después en nada. Estás tan dolida, estás tan mal, que no te lo crees. Después de que poco a poco he ido asumiendo esta realidad, que por fin me he quedado liberada de toda esta pesadilla he empezado otra vez a mirar para adelante y retomar mi vida» explicaba emocionada.