Vuelve el caos: camioneros, agricultores, ganaderos y pescadores ultiman una huelga para bloquear el país

El aumento de los costes y el encarecimiento de los combustibles está llevando a las empresas españolas al límite. Tanto es así que agricultores, pescadores, ganadores e, incluso, trabajadores de otros gremios se preparan para unirse a la huelga de los camioneros ante la imposibilidad de seguir con su actividad perdiendo dinero. Unas movilizaciones que podrían volver a sembrar el caos logístico en España hasta provocar desabastecimiento en los lineales de los supermercados, falta de materias primas en las fábricas y escasez de productos en los restaurantes en plena temporada alta.

«Nos estamos organizando con otros gremios y la voluntad de agricultores, ganaderos y pescadores, entre otros gremios, es que busquemos la coordinación para que acudir de la mano a un paro total de nuestra actividad, si así lo deciden nuestros asociados en la votación del próximo domingo», ha explicado Manuel Hernández, presidente de la plataforma en defensa del sector del transporte en conversaciones con OKDIARIO.

Hernández ha explicado que este domingo 26 de junio la plataforma ha convocado asambleas en todas las comunidades autónomas para que sus asociados voten si reactivan el paro de la actividad que se inició en el mes de marzo y que provocó el caos logístico en toda España dejando fábricas vacías, supermercados desabastecidos y gasolineras cerradas. Aunque ha concretado que hasta el lunes no se conocerá el resultado de los votos y será el martes 28 de junio -inicio de la cumbre de la OTAN en Madrid- cuando se decidirá la fecha de inicio de la huelga que todo apunta a que será el 30 de este mes.

«Si sale que sí nosotros le pondremos fecha al inicio el martes, si sale que no es porque habrá otras vías de actuación en otro sentido que también se comunicarán. Es pronto para hacer pronósticos pero a día de hoy, no hay ninguna causa que pueda señalar que el paro no se vaya a producir», ha confesado Hernández a este diario y ha insistido en que desde la plataforma se están intentando hacer las cosas bien.

El campo se une a los camioneros

El hartazgo del campo por el aumento de los costes de las materias primas y la subida de los carburantes, necesarios para mover la maquinaria, ha provocado que agricultores, ganaderos, pescadores y otros gremios relacionados con la alimentación se quieran sumar al paro de la actividad de los transportistas. Una situación que ya se vivió en marzo y que se vuelve a repetir porque las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez para mitigar los efectos de la guerra en la economía no están dando los frutos que se esperaba.

«La administración tiene que ser capaz de evitar un conflicto muy importante porque nosotros sólo queremos trabajar sin peder dinero todos los días por la subida de los precios», explican a este diario algunos de los sectores afectados.