Cambio radical en la jubilación: el nuevo requisito para cobrar el 100% de la pensión

Jubilarse en España a los 65 años, fecha que siempre ha sido que ha marcado el comienzo del cobro de la pensión, sólo es posible si has cumplido con un periodo de cotización determinado en la vida laboral. Para retirarse con el 100% de la base reguladora hay que tener cotizados un total de 38 años cotizados. Si no será imposible y este número irá subiendo hasta el próximo año 2027, fecha en la que las personas que cumplan los requisitos tendrán que esperar hasta 2027 para jubilarte. Así que si quieres cobrar el 100% de la pensión tendrás que cumplir las condiciones de cotización.

En España jubilarse a los 65 años con el 100% de la pensión es cada día más complicado debido al alto coste que representan las pensiones para un país que sigue con una alta tasa de desempleados a nivel de Europa. Para costear las prestaciones es trascendental que haya un gran número de trabajadores adscritos a la Seguridad Social.

Otro de los problemas de cara al futuro de los pensiones se explica desde la tendencia demográfica de un país en el que la esperanza de vida es cada vez mayor a medida que desciende la tasa de natalidad. La preocupante situación a nivel de paro juvenil que atraviesa la juventud hace que sea más difícil costearse un hogar y más tener un hijo. Por ello, España camina al futuro con cada vez más pensionistas y menos nacimientos. Así que esto supone un problema para las pensiones del futuro.

En su día se creó un Fondo de Reserva de la Seguridad Social que ya está agotado y con objetivo de poder cumplir plazos con las pensiones se han endurecido las condiciones para poder acceder al 100% de la pensión y a una jubilación anticipada, que antes era un método muy utilizado por los trabajadores ya fuera de manera voluntaria o involuntaria.

La pensión de Jubilación en números

Según los datos proporcionados por la Seguridad Social en España hay 9,2 millones de pensionistas de las cuales 6,5 millones están destinadas a la pensión de jubilación. Estas suponen el 73,1% de la nómina, que asciende a un total de 9.322,3 millones de euros.

En 2024, según el plan elaborado por el Gobierno en su día, para poder acceder a la jubilación ordinaria con 65 años y el 100% de la pensión tendrás que tener 38 años o más cotizados. En caso contrario tendrás que esperarte hasta los 66 años y 6 meses y sólo podrás retirarte con la base reguladora al completo si tienes 36 años y 6 meses cotizados. En caso contrario no podrás tener la pensión en su totalidad, algo indispensable para poder vivir los últimos años de tu vida de una forma holgada y sin aprietos económicos.

De cara a 2025 los números subirán, para jubilarte con la pensión al 100% tendrás que tener 65 años y 38 años y tres meses cotizados. Si lo haces con 66 años y 8 meses tendrás que tener cotizados 36 años y seis meses. Los números seguirán subiendo en 2026, cuando habrá que esperar a los 66 años y 10 meses para acceder a la jubilación ordinaria si no llegas a los 38 años y 3 meses cotizados.

El umbral de los 66 se rebasará en 2027, a partir de ahí tendrás que esperar a los 67 años y cumplir con la cotización para poderte jubilar con la totalidad de la pensión. En caso de poder jubilarte a los 65 años tendrás que hacerlo con 38 años y 6 cotizados. Así que la tabla de cotizaciones según el plan establecido por el Gobierno está así:

2024 – 65 años si tienes 38 años o más cotizados – 66 años y 6 meses.

2025 – 65 años si tienes 38 años y 3 meses cotizados – 66 años y 8 meses.

2026 – 65 años si tienes 38 años y 3 meses cotizados – 66 años y 10 meses.

2027 – 65 años si tienes 38 años y 6 meses cotizados – 67 años.

Hay que tener en cuenta que para calcular la cuantía total de la pensión se hará una media de los últimos 25 años cotizados o elegir los últimos 29 eliminando los dos peores años de cotización. Se computarían de esta manera 27 de los 29.

En caso de no poder cumplir con un periodo mínimo de cotización para poder acceder a una pensión de jubilación, también están las pensiones no contributivas que están para ayudar a las personas que incluso no hayan cotizado nunca. Estas se dividen en la pensión no contributiva de jubilación e invalidez. En los últimos año se han incrementado en 7.250,60 euros anuales (517,90 euros mensuales en 14 pagas) y subirá o bajará en proporción de los ingresos que disponga la unidad familiar. En el último año el Gobierno las ha subido en un 6,9% con el objetivo de que la brecha entre la contributiva y este tipo de ayudas sea menor.