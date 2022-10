El cambio que llega a los cajeros si eres de este banco

Los clientes de algunas entidades bancarias tendrán que hacer frente a nuevos cambios en sus cajeros. Los clientes de CaixaBank han experimentado varias modificaciones en el funcionamiento de sus cuentas y operaciones desde que las entidades se fusionaron y este mes, tendrán que estar atentos a un nuevo cambio con los cajeros.

El cambio que afecta a los clientes de Bankia en los cajeros

Bankia contaba con un acuerdo firmado con ING, Banco Sabadell y la red Euro 6000 para que los clientes puedan retirar dinero de forma gratuita y sin comisiones desde sus cajeros. Con la fusión de la entidad con CaixaBank, se mantuvo el acuerdo, cuando expirase este acuerdo, también lo haría esta condición y esto, ha pasado este mes de octubre.

El pasado 16 de octubre terminaban los acuerdos de Bankia con el Banco Sabadell y Euro 6000, por lo que, a partir del pasado lunes 17 de octubre los clientes de Bankia que quieran retirar dinero en uno de estos dos grupos, tendrán que hacer frente a un recargo, como ya pasa con los cajeros de otras entidades.

El acuerdo se mantiene con ING

El acuerdo finaliza con Banco Sabadell y Euro 6000, pero aún no finaliza con ING, por lo que los clientes aún podrán acceder a estos cajeros sin un recargo adicional. El acuerdo con este banco se mantiene unos meses más y no expirará hasta el 31 de enero de 2023, será en esa fecha donde los clientes tendrán que estar atentos, pues sacar dinero de estos cajeros también supondría un recargo en la cuenta bancaria.

Es común encontrar que las entidades bancarias cobren un recargo si se saca dinero de sus cajeros sin ser cliente del mismo, no es algo nuevo y se aplica en muchas entidades. Se entiende como un coste extra por la operativa fuera del banco al que se pertenece y no suelen ser cantidades elevadas. Los clientes de Bankia contaban con una ventaja y no tenían que preocuparse por este problema si acudían a uno de los bancos con los que la entidad tenía un acuerdo, pero ahora esta ventaja deja de ser una realidad.

La fusión entre CaixaBank y Bankia también ha traído otras modificaciones para sus clientes. Estas entidades completaron su fusión el año pasado, pero intentaron mantener la operativa a sus clientes para facilitar un cambio progresivo durante todo el proceso. Además, los clientes que contaban con créditos o hipotecas con Bankia, mantuvieron las condiciones establecidas por el banco antes de la fusión.

Cada vez son más los usuarios que optan por los pagos con tarjeta fuera de casa, sobre todo desde la pandemia, donde se desaconsejó el uso de efectivo por el contacto que suponía. Aún con ello, aún son muchos los clientes que acuden a los cajeros para gestionar sus operaciones o sacar dinero en efectivo para sus compras y gestiones.

El uso de efectivo empezó a recuperarse este año y sigue siendo el método favorito de muchos. El acceso a menos cajeros por parte de los clientes de Bankia podría suponer un problema o limitación para algunos de sus clientes que acudían a los cajeros de las otras entidades colaboradoras para poder sacar su dinero en efectivo de manera más cómoda.