El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, asegura que la entrada de la saudí STC en Telefónica «ha generado inquietud por el elemento sorpresa, no es la mejor manera de entrar en un país como España». No obstante, admite que «atraer capital extranjero a empresas españolas siempre es buena noticia».

Gortázar ha explicado que «tenemos libertad de movimiento de capitales, y también hay unas normas que habilitan al Gobierno para proteger los intereses estratégicos de España. Pero somos un país que necesita inversión exterior, así que tenemos que ver esta operación con buenos ojos».

«Debemos analizar las posibilidades de cooperación con una empresa de esta importancia, que ve una oportunidad financiera en la compañía. Debemos dejar al Gobierno y al consejo de Telefónica elaborar sus conclusiones para ver los próximos pasos», ha añadido el CEO de CaixaBank en el Encuentro Financiero de KPMG y Expansión.

Depósitos bancarios

Gortázar se ha referido también a la polémica sobre la reticencia de la banca a remunerar los depósitos. A pesar de que la entidad ha lanzado el producto más rentable de la gran banca, mantienen que «los depósitos no son el mejor producto para invertir a largo plazo, dan seguridad pero poca rentabilidad. Pero era interesante dárselo a nuestros clientes y a los que quieran venir para complementar la gama de productos de ahorro».

A este respecto, el consejero delegado del Banco Santander, Héctor Grisi, ha explicado en las mismas jornadas que el hecho de no elevar la remuneración de los depósitos permite que «España sea el mercado más competitivo en hipotecas de toda Europa. El spread (diferencial) de los tipos hipotecarios sobre la deuda pública española es de 35 puntos básicos, mientras que en Alemania es de 155 puntos básicos».

Impuesto a la banca

Gortázar también se ha referido a la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez prorrogue el impuesto a la banca: «Cuando se estableció, se dijo que había beneficios extraordinarios, y era justo poner un gravamen. Pero luego no se puso al beneficio sino a los ingresos, por lo que que hay que pagarlo pase lo que pase con la cuenta de resultados. Prorrogar un impuesto que grava los ingresos tampoco cumple su propósito original, no veo que tenga sentido».

A su juicio, no es justo que la banca pague un 35% en impuestos frente al 25% del resto de sectores. «Debería haber un debate más maduro sobre este tema. Y tampoco es lógico discriminar que haya entidades que estén gravadas y otras no. Estamos incentivando sacar la actividad financiera de donde debe estar, que es sector regulado de bancos españoles. Perpetuar esa situación es una mala idea».

Por último, el CEO de CaixaBank ha quitado hierro al aumento de la morosidad del que ha alertado este lunes el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. «Vemos un cambio de tendencia pero muy gradual. La banca está tomando muchas medidas para facilitar los pagos a los clientes, no se incluyen en morosidad objetiva pero sí en subjetiva. No necesariamente van a seguir grandes impactos o desahucios. El deterioro va a ser francamente suave y no tendrá el tipo de pendiente de hace 12 años».

Asimismo, ha explicado que la subida media de las cuotas hipotecarias es de 90 euros al mes, mientras que las subidas de 300 euros sólo se dan en las nuevas.