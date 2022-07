Caixabank estima un impacto de 450 millones en sus cuentas por el impuestazo a la banca

Caixabank prevé que el impuestazo aprobado por el Gobierno a la banca tendrá un impacto en su negocio, el próximo año, de hasta 450 millones de euros, y considera la medida «injusta, distorsionadora y contraproducente».

«Hemos hecho cálculos, preliminares, sobre el impacto de la proposición de Ley, que puede variar durante la tramitación», ha indicado Gonzalo Gortázar, consejero delegado de Caixabank, en la rueda de prensa celebrada hoy viernes con motivo de la presentación de los resultados semestrales del grupo. «Entendemos que lo probable es que la tasa tenga un impacto para nosotros de entre 400 y 450 millones, es un impacto muy significativo».

El ejecutivo ha calificado la medida como «equivocada, injusta, distorsionadora y contraproducente». Es injusta, ha dicho, «porque se ha propuesto sobre la base de que las entidades financieras están teniendo un beneficio extraodinario, pero esto no es así, la rentabilidad media del sector es del 5,3%, es una rentabilidad baja, esa es la realidad».

«Distorsiona la competencia porque tenemos un gravamen que no tienen entidades menores y grandes bancos extranjeros que no van a estar sujetos al mismo», ha explicado. «Los famosos fondos buitres también están fuera de esta tasa y no van a tener este gravamen, es distorsionador, tengo que decirlo con claridad, no ayuda a una competencia sana».

«Lo más relevante es que es contraproducente. Cuando hay una crisis económica y un sector financiero fuerte, el impacto de la crisis es menor, nos enfrentamos a un escenario complicado y una medida como esta es contraproducente», ha advertido.

«Vamos a encontrarnos con un sector en el que o bien se encarece el crédito, o bien no se da», ha añadido, y ha recordado que el 30% de los beneficios de la entidad van a la Fundación y con el impuesto «el flujo a la obra social va a ser menor, precisamente ahora es cuando mas obra social es necesaria».

Sobre la posición del Frob, con el 16,1% del capital, Gortázar ha indicado que el organismo reducirá su participación «pero no tiene por qué ser al corto plazo, es dueño de sus decisiones».

La relación con el Gobierno, ha dicho el ejecutivo «es buena, otra cosa es que estemos en desacuerdo con una medida particular».

Grupo CaixaBank obtuvo un beneficio atribuido de 1.573 millones de euros en el primer semestre de 2022, un 17,1% más respecto al mismo periodo del ejercicio anterior «tomando como base perímetros homogéneos».

Teniendo en cuenta los impactos generados por la integración con Bankia, el resultado cayó en el periodo un 62,4%, ya que en el primer semestre de 2021 el beneficio de 4.181 millones incluía una aportación positiva a efectos contables.

Gortázar ha destacado sobre los resultados haber conseguido alcanzar las sinergias de costes con la integración con Bankia, operación que se cerró en marzo de 2021.