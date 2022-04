Las familias españolas tendrán que abonar un alza extra de 20 euros por megawatio hora (MWh) para compensar a las gasistas por la limitación del precio del gas a 50 €/MWh pactada por España y Portugal con Bruselas este martes. Así lo refleja un informe de este miércoles de la firma de análisis Kepler Cheuvreux, que calcula que con el tope al gas acordado el precio de la electricidad en el pool será de 135 €/MWh, a lo que habría que sumar los 20 €/MWh extra para compensar a las gasistas -frente a los 200-210 €/MWh actuales-. Se da la circunstancia de que los clientes franceses también podrán comprar la electricidad en España a ese precio subvencionado por los clientes españoles después de que la ministra Teresa Ribera no consiguiera de la Comisión Europea permiso para imponer un precio diferente a la exportación.

Por su parte, desde Alantra se cifra el precio del pool en 130-140 €/MWh y el coste de compensar a las centrales de gas en entre 2.500 y 3.000 millones de euros -con un precio medio del gas en 100 euros-. Ese coste, aunque todas las casas de análisis advierten en sus informes que todavía el Gobierno no ha aclarado cómo y quién lo va a compensar, supondría según Alantra que cada familia tendría que pagar entre 10 y 11 euros extra.

JB Capital Markets dibuja un escenario peor. El precio de la electricidad en el mercado mayorista quedaría en 130 €/MWh y el coste de compensar a las gasistas ascendería a 5.000 millones en los doce meses que duraría la medida. Esto implicaría que las empresas trasladarían ese coste a las empresas y las familias, que tendrían que abonar entre 20 y 25 €/MWh extra.

En un informe anterior de Santander, el banco cántabro cifraba en 11.200 millones el impacto de la compensación a las gasistas limitando el precio a 30 €/MWh, por lo que el precio final pactado por España elevaría el coste por encima de esos 5.000 millones que calcula JB Capital Markets.

Donde hay más unanimidad es en el precio de la electricidad en el mercado mayorista tras el acuerdo. JP Morgan y Caixabank lo calculan en 130 €/MWh, Societe Generale en 135 €/MWh, y Gaesco en 120 €/MWh.

Fórmulas para compensar

Pero las dudas son generalizadas sobre la fórmula definitiva que utilizará el Gobierno para compensar a las gasistas, algo de lo que está pendiente todo el sector. De momento, el Gobierno señaló en un primer momento que lo pagarían el resto de eléctricas y la industria que acude directamente a comprar al pool. Sin embargo, este miércoles Ribera ha sembrado la polémica al señalar en una entrevista primero que los beneficiados de esta limitación del precio del gas serían los clientes con tarifa regulada y, después, que «todos los consumidores» pagarían la compensación a las gasistas.

Desde Kepler apuntan que podría haber una «posible discriminación» para los clientes que tienen tarifa libre, la mayoría del mercado, a los que no les afectaría la rebaja al tener ya los precios pactados y no verse afectados por los cambios en el pool. Si se les obliga a ellos también a pagar la compensación, pagarían por algo de lo que no se benefician. Sería más duro para los clientes liberalizados incluso que un nuevo déficit de tarifa, señala en su informe.

Todo está en el aire a la espera de que el Gobierno apruebe el real decreto el 3 de mayo, según ha señalado Ribera, si antes cierra con Bruselas los últimos flecos del acuerdo.