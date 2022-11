La celebración de la Navidad está a la vuelta de la esquina, de modo que puede que comiences ahora a buscar entre los mejores regalos. No olvides sin embargo, que es en esta época cuando se celebra la tradición del amigo invisible que se organiza en muchos trabajos, entre grupos de amigos o familiares, así que si este es tu caso y buscas un regalo original para tu amigo invisible, no puedes dejar escapar el bolso de Carola Monje que te dejará sin palabras.

El bolso perfecto para el amigo invisible es de Carola Monje

Carola Monje se ha convertido en poco tiempo en una de las firmas de moda más destacadas y que más llaman la atención. La marca perteneciente a Carolina Monje, sabe innovar como ninguna otra así que si estás buscando un regalo con el que sorprender a tu amigo invisible, uno de sus bolsos es sin duda, la opción perfecta.

Se trata en concreto del modelo de bolso «Pick me», un bolso de piel de estilo baguette, pero que cuenta con un pequeño detalle que lo convierte en el más original de todos. Gracias a los flecos de seda con degradados adquiere un estilo único que hará que sea el regalo del amigo invisible más bonito de todos.

Con cremallera y asa extraíble es uno de los diseños de Carolina Monje que más está triunfando en su firma ya que se trata de una accesorio completamente festivo, de modo que si lo eliges como regalo de amigo invisible, seguro que lo van a querer lucir durante todas las navidades.

La piel del bolso es de color blanco así que imagina lo bien que puede quedar con un vestido de lentejuelas, uno brillante o también con un vestido algo más sobrio, por ejemplo de color negro.

Hecho a mano, el bolso tiene eso sí una serie de cuidados que debes dejar claro a la persona que lo reciba. No puede meterse en la lavadora y debe limpiarse siempre en seco. Los flecos además no pueden mojarse bajo ningún concepto. Ya hemos dicho que son de seda y no sólo podrían deteriorarse sino que además podrían perder parte de su forma.

No dudes en ir a por este bolso que ya está arrasando en la tienda online de Carola Monje. Su precio es de 119 euros, de modo que será sin duda el regalo de amigo invisible más especial que hayas hecho nunca.